UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında tempo giderek yükselirken, futbol gündemi Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanacak ilk karşılaşmaya kilitlendi. Futbolseverler ''Atletico Madrid-Arsenal canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşırken canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler netleşti.

Play-off aşamasında Club Brugge’ü saf dışı bırakan İspanyol temsilcisi, son 16 turunda Tottenham engelini aştı. Çeyrek finalde ise Barcelona karşısında aldığı sonuçlarla yarı finale yükselmeyi başardı. İngiliz temsilcisi Arsenal ise turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Lig etabını lider tamamlayan ekip, eleme aşamalarında da istikrarlı performansını sürdürdü. Bayer Leverkusen ve Sporting karşısında tur atlayan Londra ekibi, henüz mağlubiyet yaşamadan yarı finale kadar geldi. Peki, Atletico Madrid-Arsenal canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Atletico Madrid-Arsenal canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

ATLETICO MADRID-ARSENAL CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz şekilde takip edebilecek.

ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Arsenal yarı final maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

ATLETICO MADRID-ARSENAL MUHTEMEL 11

Atletico Madrid: J. Oblak, M. Llorente, Pubill, R. Le Normand, M. Ruggeri, G. Simeone, Koke, J. Cardoso, A. Baena, A. Sörloth, J. Álvarez

Arsenal: D. Raya, B. White, W. Saliba, G. Magalhaes, P. Hincapié, M. Odegaard, M. Zubimendi, D. Rice, N. Madueke, V. Gyökeres, E. Eze

ATLETICO MADRID-ARSENAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu çift maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. İlk karşılaşmanın ardından oynanacak rövanş mücadelesi 5-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İki maç sonunda elde edilecek toplam skor finale yükselecek takımı belirleyecek.

