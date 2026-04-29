UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşamasıyla birlikte heyecan zirveye çıktı. Dün akşam oynanan PSG-Bayern Münih maçı ilk yarıda en çok gol atılan Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti! Şimdi ise gözler rövanş maçlarına çevrildi. Futbolseverler ''Şampiyonlar Ligi yarı final tek maç mı, rövanş ne zaman?'' sorularına cevap ararken UEFA tarafından rövanş maçları takvimi de duyuruldu. İşte tarihler...

PSG ile Bayern Münih arasındaki ilk karşılaşma, futbol tarihine geçen bir skorla sonuçlandı. Fransa’da oynanan mücadelede PSG rakibini 5-4 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan ilk maçın ardından ''Şampiyonlar Ligi yarı final tek maç mı, rövanş ne zaman?'' sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda takımlar, biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olmak üzere iki karşılaşmaya çıkacak. Eşleşmeler çift maçlı eleme sistemiyle oynanırken, iki maç sonunda oluşan toplam skor finale yükselen takımı belirleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvada yarı final ilk karşılaşmaları 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BAYERN MÜNİH-PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki yarı final eşleşmesinin ikinci ayağı 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak. Almanya’da yapılacak mücadele, finale yükselecek takımı belirleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak. Final karşılaşması tek maç üzerinden yapılacak.

90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatma ve penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek.

