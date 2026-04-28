Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nereden izlenir? TRT 1 yayın akışı 28-29 Nisan
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yarı final heyecanı başlarken, futbolseverler maçların yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Dev eşleşmeler öncesinde yayıncı platformlar ve saat detayları netleşti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları Türkiye’de hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden yayınlanacak. 28 Nisan akşamı oynanacak Paris Saint-Germain - Bayern Münih mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. 29 Nisan'da oynanacak Arsenal-Atletico Madrid maçı da TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?
Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izlemek isteyen futbolseverler TRT 1’in şifresiz yayını sayesinde televizyon üzerinden karşılaşmalar takip edebilecek.
Rövanş karşılaşmalarının ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanıyor ve bu maçlar da benzer yayın düzeniyle futbolseverlere sunulacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 NİSAN
05:48 - İstiklal Marşı
05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 - Beni Böyle Sev
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 - Seksenler
14:30 - Benim Adım Melek
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 - Paris Saint-Germain - Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması (Canlı)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 NİSAN
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye (Tekrar)
06:45 Beni Böyle Sev (Tekrar)
09:25 Adını Sen Koy (Tekrar)
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler (Tekrar)
14:30 Benim Adım Melek (Tekrar)
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Garfield (Yabancı Sinema)
22:00 Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması (Canlı)