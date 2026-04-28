Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yarı final heyecanı başlarken, futbolseverler maçların yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Dev eşleşmeler öncesinde yayıncı platformlar ve saat detayları netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale giden yolda kritik viraj olan yarı final aşaması başlıyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerini karşı karşıya getirecek mücadeleler öncesinde, karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı ve nasıl izleneceği merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları Türkiye’de hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden yayınlanacak. 28 Nisan akşamı oynanacak Paris Saint-Germain - Bayern Münih mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. 29 Nisan'da oynanacak Arsenal-Atletico Madrid maçı da TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izlemek isteyen futbolseverler TRT 1’in şifresiz yayını sayesinde televizyon üzerinden karşılaşmalar takip edebilecek.

Rövanş karşılaşmalarının ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanıyor ve bu maçlar da benzer yayın düzeniyle futbolseverlere sunulacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 NİSAN

05:48 - İstiklal Marşı

05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 - Beni Böyle Sev

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 - Seksenler

14:30 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 - Paris Saint-Germain - Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması (Canlı)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 NİSAN

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye (Tekrar)

06:45 Beni Böyle Sev (Tekrar)

09:25 Adını Sen Koy (Tekrar)

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler (Tekrar)

14:30 Benim Adım Melek (Tekrar)

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Garfield (Yabancı Sinema)

22:00 Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması (Canlı)

