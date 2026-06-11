Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı? İşte 2026 Dünya Kupası hakem kadrosu
2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte turnuvada görev yapacak hakem kadrosu da futbol kamuoyunun gündemine oturdu. FIFA tarafından açıklanan geniş hakem listesinde dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda orta hakem, yardımcı hakem ve VAR görevlisi yer alırken ''Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı?'' sorusu da futbolseverlerin radarına girdi.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuva için oluşturulan hakem kadrosu, Dünya Kupası tarihinin en geniş organizasyon ekiplerinden biri olarak kayıtlara geçti. Futbolseverler ise "Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2026 Dünya Kupası hakem kadrosu...
DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM VAR MI?
FIFA'nın açıkladığı resmi listede Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan herhangi bir orta hakem, yardımcı hakem veya VAR hakemi yer almıyor.
2026 Dünya Kupası için belirlenen kadroda toplam 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görevlendirildi. Altı konfederasyon ve 50 farklı ülkeden seçilen isimlerin bulunduğu listede Türkiye'den aktif görev yapacak bir hakem bulunmuyor.
CÜNEYT ÇAKIR DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALIYOR MU?
Sahada görev yapacak Türk hakem bulunmazken Dünya Kupası organizasyonunda bir Türk isim yer alıyor. Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, turnuvada eğitmen ve yönetici kadrosunda görev yapıyor.
FIFA Hakem Komitesi'nin eğitim ekibinde bulunan Çakır, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemlerin hazırlık süreçlerinde rol alacak. Deneyimli isim, FIFA'nın düzenlediği hakem seminerlerinde eğitim faaliyetlerine katılarak organizasyondaki görevini sürdürüyor.
DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE TÜRK HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ Mİ?
Türk hakemliği Dünya Kupası sahnesinde son olarak Cüneyt Çakır ile temsil edildi. Başarılı hakem, hem 2014 hem de 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alarak Türkiye'yi organizasyonda temsil etmişti.
2022 Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almamıştı. 2026 organizasyonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı ve Türkiye'den hiçbir hakem FIFA'nın nihai listesine giremedi.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK TÜRK HAKEM KİMDİ?
Dünya Kupaları tarihinde görev yapan ilk Türk hakem Doğan Babacan oldu. Babacan, 1974 yılında Batı Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev alarak Türk futbol tarihine geçti.
Deneyimli hakem, turnuvada hem orta hakem hem de yardımcı hakem olarak çeşitli karşılaşmalarda görev yaptı. Dünya Kupaları tarihinde gösterilen ilk kırmızı kart da Doğan Babacan tarafından verilmişti.
1974'teki bu tarihi görevin ardından Türk hakemliği uzun yıllar Dünya Kupası'nda temsil edilemedi. Türkiye, 40 yıllık aranın ardından 2014 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ile yeniden organizasyonda yer aldı.
FIFA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI HAKEM KADROSU
|FIFA World Cup 2026™
|11 June to 19 July 2026
|List of appointed FIFA Match Officials
|Referees (52)
|Member Association
|Assistant Referees (88)
|Member Association
|Assistant Referees
|Member Association
|Video Match Officials (30)
|Member Association
|AL JASSIM Abdulrahman
|QAT
|ABEIGNE Amos
|GAB
|LAKRINDIS George
|AUS
|AL-MARRI Khamis
|QAT
|AL TURAIS Khalid
|KSA
|ABOUELREGAL Mahmoud
|EGY
|LINDSAY James
|AUS
|ALSHEHRI Abdullah
|KSA
|ARAKI Yusuke
|JPN
|AKARKAD Mostafa
|MAR
|LISTKIEWICZ Tomasz
|POL
|ASHOUR Mahmoud
|EGY
|ARTAN Omar Abdulkadir
|SOM
|AL ABAKRY Mohammed
|KSA
|LOPEZ Walter
|HON
|BEBEK Ivan
|CRO
|ATCHO Pierre
|GAB
|AL HAMMADI Mohamed
|UAE
|MAIA Luciano
|POR
|BRISARD Jerome
|FRA
|BARTON Ivan
|SLV
|AL KALAF Mohammad
|JOR
|MAINWARING James
|ENG
|DANKERT Bastian
|GER
|BEIDA Dahane
|MTN
|AL MAQALEH Saoud
|QAT
|MARICA Mihai
|ROU
|DEL CERRO GRANDE Carlos
|ESP
|BENITEZ Juan Gabriel
|PAR
|AL MARRI Taleb
|QAT
|MAYO Brooke
|USA
|DELAJOD Willy
|FRA
|CALDERON Juan
|CRC
|AL ROALLE Ahmad
|JOR
|MIHARA Jun
|JPN
|DI BELLO Marco
|ITA
|CLAUS Raphael
|BRA
|ARFA Lyes
|CAN
|MORA Juan Carlos
|CRC
|DICKERSON Joe
|USA
|ELFATH Ismail
|USA
|ATKINS Kyle
|USA
|MORAN David
|SLV
|EL FARIQ Hamza
|MAR
|ESKAS Espen
|NOR
|BARREIRO Carlos
|URU
|MORENO Tulio
|VEN
|EVANS Shaun
|AUS
|FAGHANI Alireza
|AUS
|BARWEGEN Micheal
|CAN
|MORIN Alberto
|MEX
|FU Ming
|CHN
|FALCON PEREZ Yael
|ARG
|BASHEVKIN Isaak
|NOR
|MUGNIER Cyril
|FRA
|GALLO Nicolas
|COL
|FISCHER Drew
|CAN
|KUPSIK Adam
|POL
|NARANJO PEREZ Jose Enrique
|ESP
|GARCIA Antonio
|URU
|GARAY Cristian
|CHI
|BEIGI Mahbod
|SWE
|NAVARRO Cristian
|ARG
|GILLETT Jarred
|ENG
|GARCIA Katia
|MEX
|BELATTI Juan Pablo
|ARG
|NESBITT Kathryn
|USA
|GONZALEZ Leodan
|URU
|GHORBAL Mustapha
|ALG
|BESWICK Gary
|ENG
|NOUPUE Elvis
|CMR
|GUZMAN Tatiana
|NCA
|HERNANDEZ Alejandro
|ESP
|BINDONI Daniele
|ITA
|NUNN Adam
|ENG
|HIGLER Dennis
|NED
|HERRERA Dario
|ARG
|BISGUERRA Marco
|MEX
|ORUE Michael
|PER
|KWIATKOWSKI Tomasz
|POL
|JAYED Jalal
|MAR
|BRINSI Zakaria
|MAR
|PAGES Benjamin
|FRA
|LARA Juan
|CHI
|KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk
|NZL
|BRUNO BOSCHILIA
|BRA
|PARKER Corey
|USA
|MASTRANGELO Hernan
|ARG
|KOVACS Istvan
|ROU
|BRUNO PIRES
|BRA
|PUPIRO Antonio
|NCA
|MIRANDA Erick
|MEX
|LETEXIER Francois
|FRA
|BURT Stuart
|ENG
|RAFAEL ALVES
|BRA
|MOHAMMED OBAID KHADIM
|UAE
|MA Ning
|CHN
|CARDOZO Eduardo
|PAR
|RAHMOUNI Mehdi
|FRA
|PACHECO Guillermo
|MEX
|MAKHADMEH Adham
|JOR
|CHADE Gabriel
|ARG
|RAMIREZ Christian
|HON
|SAN Fedayi
|SUI
|MAKKELIE Danny
|NED
|DANILO MANIS
|BRA
|RAMIREZ Sandra
|MEX
|SOTO Juan
|VEN
|MARCINIAK Szymon
|POL
|DANOS Nicolas
|FRA
|RETAMAL Jose
|CHI
|TOSKI Rodolpho
|BRA
|MARIANI Maurizio
|ITA
|DE ALMEIDA Stephane
|SUI
|ROCHA Miguel
|CHI
|VAN DRIESSCHE Bram
|BEL
|MARTINEZ Hector Said
|HON
|DE VRIES Jan
|NED
|RODRIGUEZ Facundo
|ARG
|VILLARREAL Armando
|USA
|MOHAMED Amin
|EGY
|DEL YESSO Maximiliano
|ARG
|SALDIVAR Milciades
|PAR
|NATION Oshane
|JAM
|DIETZ Christian
|GER
|SANCHEZ Diego
|ESP
|NYBERG Glenn
|SWE
|DITSOGA Boris
|GAB
|SIWELA Zakhele
|RSA
|OLIVER Michael
|ENG
|ENGAN Jan Erik
|NOR
|SODERKVIST Andreas
|SWE
|OMAR AL ALI
|UAE
|FIGUEIREDO Rodrigo
|BRA
|STEEGSTRA Hessel
|NED
|ORTEGA Kevin
|PER
|GAYNULLIN Timur
|UZB
|TARAN Nicolas
|URU
|PENSO Tori
|USA
|GOURARI Mokrane
|ALG
|TEGONI Alberto
|ITA
|PINHEIRO Joao
|POR
|GUZMAN Alexander
|COL
|TREVIS Isaac
|NZL
|RAMON ABATTI
|BRA
|HOSSAM TAHA Ahmed
|EGY
|TSAPENKO Andrey
|UZB
|RAMOS Cesar
|MEX
|JERSON SANTOS
|ANG
|TUNYOGI Ferencz
|ROU
|ROJAS Andres
|COL
|JESUS Bruno
|POR
|URREGO Jorge
|VEN
|SCHAERER Sandro
|SUI
|KEMPTER Robert
|GER
|WALES Caleb
|TRI
|TANTASHEV Ilgiz
|UZB
|KLANCNIK Tomaz
|SVN
|ZERHOUNI Abbes Akram
|ALG
|TAYLOR Anthony
|ENG
|KOVACIC Andraz
|SVN
|ZHOU Fei
|CHN
|TEJERA Gustavo
|URU
|TELLO Facundo
|ARG
|TOM Abongile
|RSA
|TURPIN Clement
|FRA
|VALENZUELA Jesus
|VEN
|VINCIC Slavko
|SVN
|WILTON SAMPAIO
|BRA
|ZWAYER Felix
|GER