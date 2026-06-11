2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte turnuvada görev yapacak hakem kadrosu da futbol kamuoyunun gündemine oturdu. FIFA tarafından açıklanan geniş hakem listesinde dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda orta hakem, yardımcı hakem ve VAR görevlisi yer alırken ''Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı?'' sorusu da futbolseverlerin radarına girdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuva için oluşturulan hakem kadrosu, Dünya Kupası tarihinin en geniş organizasyon ekiplerinden biri olarak kayıtlara geçti. Futbolseverler ise "Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2026 Dünya Kupası hakem kadrosu...

Dünya Kupasında Türk hakem var mı? 2026 World Cup hakem kadrosu

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM VAR MI?

FIFA'nın açıkladığı resmi listede Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan herhangi bir orta hakem, yardımcı hakem veya VAR hakemi yer almıyor.

2026 Dünya Kupası için belirlenen kadroda toplam 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem görevlendirildi. Altı konfederasyon ve 50 farklı ülkeden seçilen isimlerin bulunduğu listede Türkiye'den aktif görev yapacak bir hakem bulunmuyor.

Dünya Kupasında Türk hakem var mı? 2026 World Cup hakem kadrosu

CÜNEYT ÇAKIR DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALIYOR MU?

Sahada görev yapacak Türk hakem bulunmazken Dünya Kupası organizasyonunda bir Türk isim yer alıyor. Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, turnuvada eğitmen ve yönetici kadrosunda görev yapıyor.

FIFA Hakem Komitesi'nin eğitim ekibinde bulunan Çakır, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemlerin hazırlık süreçlerinde rol alacak. Deneyimli isim, FIFA'nın düzenlediği hakem seminerlerinde eğitim faaliyetlerine katılarak organizasyondaki görevini sürdürüyor.

Dünya Kupasında Türk hakem var mı? 2026 World Cup hakem kadrosu

DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE TÜRK HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ Mİ?

Türk hakemliği Dünya Kupası sahnesinde son olarak Cüneyt Çakır ile temsil edildi. Başarılı hakem, hem 2014 hem de 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alarak Türkiye'yi organizasyonda temsil etmişti.

2022 Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almamıştı. 2026 organizasyonunda da benzer bir tablo ortaya çıktı ve Türkiye'den hiçbir hakem FIFA'nın nihai listesine giremedi.

Dünya Kupasında Türk hakem var mı? 2026 World Cup hakem kadrosu

DÜNYA KUPASI'NDA İLK TÜRK HAKEM KİMDİ?

Dünya Kupaları tarihinde görev yapan ilk Türk hakem Doğan Babacan oldu. Babacan, 1974 yılında Batı Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev alarak Türk futbol tarihine geçti.

Dünya Kupasında Türk hakem var mı? 2026 World Cup hakem kadrosu

Deneyimli hakem, turnuvada hem orta hakem hem de yardımcı hakem olarak çeşitli karşılaşmalarda görev yaptı. Dünya Kupaları tarihinde gösterilen ilk kırmızı kart da Doğan Babacan tarafından verilmişti.

1974'teki bu tarihi görevin ardından Türk hakemliği uzun yıllar Dünya Kupası'nda temsil edilemedi. Türkiye, 40 yıllık aranın ardından 2014 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ile yeniden organizasyonda yer aldı.

Dünya Kupasında Türk hakem var mı? 2026 World Cup hakem kadrosu

FIFA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI HAKEM KADROSU

FIFA World Cup 2026™ 11 June to 19 July 2026 List of appointed FIFA Match Officials Referees (52) Member Association Assistant Referees (88) Member Association Assistant Referees Member Association Video Match Officials (30) Member Association AL JASSIM Abdulrahman QAT ABEIGNE Amos GAB LAKRINDIS George AUS AL-MARRI Khamis QAT AL TURAIS Khalid KSA ABOUELREGAL Mahmoud EGY LINDSAY James AUS ALSHEHRI Abdullah KSA ARAKI Yusuke JPN AKARKAD Mostafa MAR LISTKIEWICZ Tomasz POL ASHOUR Mahmoud EGY ARTAN Omar Abdulkadir SOM AL ABAKRY Mohammed KSA LOPEZ Walter HON BEBEK Ivan CRO ATCHO Pierre GAB AL HAMMADI Mohamed UAE MAIA Luciano POR BRISARD Jerome FRA BARTON Ivan SLV AL KALAF Mohammad JOR MAINWARING James ENG DANKERT Bastian GER BEIDA Dahane MTN AL MAQALEH Saoud QAT MARICA Mihai ROU DEL CERRO GRANDE Carlos ESP BENITEZ Juan Gabriel PAR AL MARRI Taleb QAT MAYO Brooke USA DELAJOD Willy FRA CALDERON Juan CRC AL ROALLE Ahmad JOR MIHARA Jun JPN DI BELLO Marco ITA CLAUS Raphael BRA ARFA Lyes CAN MORA Juan Carlos CRC DICKERSON Joe USA ELFATH Ismail USA ATKINS Kyle USA MORAN David SLV EL FARIQ Hamza MAR ESKAS Espen NOR BARREIRO Carlos URU MORENO Tulio VEN EVANS Shaun AUS FAGHANI Alireza AUS BARWEGEN Micheal CAN MORIN Alberto MEX FU Ming CHN FALCON PEREZ Yael ARG BASHEVKIN Isaak NOR MUGNIER Cyril FRA GALLO Nicolas COL FISCHER Drew CAN KUPSIK Adam POL NARANJO PEREZ Jose Enrique ESP GARCIA Antonio URU GARAY Cristian CHI BEIGI Mahbod SWE NAVARRO Cristian ARG GILLETT Jarred ENG GARCIA Katia MEX BELATTI Juan Pablo ARG NESBITT Kathryn USA GONZALEZ Leodan URU GHORBAL Mustapha ALG BESWICK Gary ENG NOUPUE Elvis CMR GUZMAN Tatiana NCA HERNANDEZ Alejandro ESP BINDONI Daniele ITA NUNN Adam ENG HIGLER Dennis NED HERRERA Dario ARG BISGUERRA Marco MEX ORUE Michael PER KWIATKOWSKI Tomasz POL JAYED Jalal MAR BRINSI Zakaria MAR PAGES Benjamin FRA LARA Juan CHI KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk NZL BRUNO BOSCHILIA BRA PARKER Corey USA MASTRANGELO Hernan ARG KOVACS Istvan ROU BRUNO PIRES BRA PUPIRO Antonio NCA MIRANDA Erick MEX LETEXIER Francois FRA BURT Stuart ENG RAFAEL ALVES BRA MOHAMMED OBAID KHADIM UAE MA Ning CHN CARDOZO Eduardo PAR RAHMOUNI Mehdi FRA PACHECO Guillermo MEX MAKHADMEH Adham JOR CHADE Gabriel ARG RAMIREZ Christian HON SAN Fedayi SUI MAKKELIE Danny NED DANILO MANIS BRA RAMIREZ Sandra MEX SOTO Juan VEN MARCINIAK Szymon POL DANOS Nicolas FRA RETAMAL Jose CHI TOSKI Rodolpho BRA MARIANI Maurizio ITA DE ALMEIDA Stephane SUI ROCHA Miguel CHI VAN DRIESSCHE Bram BEL MARTINEZ Hector Said HON DE VRIES Jan NED RODRIGUEZ Facundo ARG VILLARREAL Armando USA MOHAMED Amin EGY DEL YESSO Maximiliano ARG SALDIVAR Milciades PAR NATION Oshane JAM DIETZ Christian GER SANCHEZ Diego ESP NYBERG Glenn SWE DITSOGA Boris GAB SIWELA Zakhele RSA OLIVER Michael ENG ENGAN Jan Erik NOR SODERKVIST Andreas SWE OMAR AL ALI UAE FIGUEIREDO Rodrigo BRA STEEGSTRA Hessel NED ORTEGA Kevin PER GAYNULLIN Timur UZB TARAN Nicolas URU PENSO Tori USA GOURARI Mokrane ALG TEGONI Alberto ITA PINHEIRO Joao POR GUZMAN Alexander COL TREVIS Isaac NZL RAMON ABATTI BRA HOSSAM TAHA Ahmed EGY TSAPENKO Andrey UZB RAMOS Cesar MEX JERSON SANTOS ANG TUNYOGI Ferencz ROU ROJAS Andres COL JESUS Bruno POR URREGO Jorge VEN SCHAERER Sandro SUI KEMPTER Robert GER WALES Caleb TRI TANTASHEV Ilgiz UZB KLANCNIK Tomaz SVN ZERHOUNI Abbes Akram ALG TAYLOR Anthony ENG KOVACIC Andraz SVN ZHOU Fei CHN TEJERA Gustavo URU TELLO Facundo ARG TOM Abongile RSA TURPIN Clement FRA VALENZUELA Jesus VEN VINCIC Slavko SVN WILTON SAMPAIO BRA ZWAYER Felix GER

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