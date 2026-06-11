2026 Dünya Kupası açılış müsabakası, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak. Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

Dünya Kupası başlıyor: Meksika-Güney Afrika

ÖNCESİNDE KONSERLER VERİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.

Dünya Kupası başlıyor: Meksika-Güney Afrika

ÖNEMLİ ANLARIN SAHNESİ

1966 yılında inşa edilen 83 bin seyirci kapasiteli stat, dünya futbol tarihinde önemli anlara şahitlik etti.

1970'te Brezilya'nın, 1986'da ise Arjantin'in şampiyonluk kupasını kaldırdığı stadın en unutulmaz isimlerinin başında Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geliyor.

Arjantinli futbol efsanesi, Aztek Stadı'nda attığı iki tarihi golle ülkesine Dünya Kupası'nı getirmeyi başardı.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanan çeyrek final maçında meşin yuvarlağı eliyle ağlara gönderen Maradona, futbol literatürüne 'Tanrının eli' (The hand of god) olarak geçen golü kaydetti.

Maradona aynı maçta unutulmaz bir gol daha atmayı başardı.

Kendi yarı sahasından aldığı topla birçok İngiliz oyuncuyu çalımlayarak golünü atan Maradona'nın bu golü de kayıtlara 'Yüzyılın golü' (Gol del Siglo) diye geçti. Uruguaylı spiker Victor Hugo Morales'in canlı yayında golü anlatırken Maradona için yaptığı 'Kozmik Uçurtma' benzetmesi ise Arjantinli efsanenin lakapları arasına girdi.

1970 Dünya Kupası yarı finalinde İtalya'nın Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-3 yendiği maçta, Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer'in omzu çıkmasına rağmen oyundan çıkmayıp kolu bandajlı bir şekilde ortaya koyduğu mücadelenin yanı sıra Brezilyalı Pele'nin kafa vuruşunu çizgi üzerinde kurtaran İngiliz kaleci Gordon Banks'in 'Yüzyılın kurtarışı'na (Save of the century) da Aztek Stadı ev sahipliği yaptı.

Turnuva boyunca Mexico City Stadı olarak anılacak stat, 2011 yılında düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Meksika'nın kupayı kazandığı finali takip eden 98 bin 943 kişilik taraftar topluluğu, bu organizasyondaki seyirci rekorunu kırdı.

Dünya Kupası başlıyor: Meksika-Güney Afrika

DÜNYA KUPASI İÇİN YENİLENDİ

Latin Amerika'nın en büyük stadı olan Azteka Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası için yenilendi.

Yaklaşık 2 yıl süren geniş kapsamlı modernizasyon çalışmalarında taraftar deneyimi, sürdürülebilirlik ve teknoloji ön plana çıkarıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında stadın internet altyapısı güçlendirildi, yüksek çözünürlüklü LED ekranlar yerleştirildi, enerji tasarrufu için güneş panelleri kurulurken saha zemini ve soyunma odaları tamamen yenilendi. Ayrıca taraftarların görüş açısını ve konforunu artıracak yeni koltuk düzenlemeleri yapıldı.

Stat, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı törende Meksika ile Portekiz arasında oynanan maçla yeni dönemine başladı.

MAÇ PROGRAMI

Mexico City Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

11 Haziran: Meksika-Güney Afrika

18 Haziran: Özbekistan-Kolombiya

25 Haziran: Çekya-Meksika

1 Temmuz: Son 32 turu

6 Temmuz: Son 16 turu

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