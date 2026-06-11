2026 FIFA Dünya Kupası bugün resmen başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk kez 48 milli takım mücadele edecek. Açılış maçının oynanacağı gün futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında ise A Milli Futbol Takımı'nın maç programı yer alıyor. ''Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman?'' merak edilirken gözler Meksika-Güney Afrika Dünya Kupası açılış maçına çevrildi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk kez 48 ülke katılacak. Futbolseverler bir yandan açılış maçını beklerken, diğer yandan A Milli Futbol Takımı'nın ilk karşılaşmasının tarihini araştırıyor. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda Avustralya, ABD ve Paraguay ile mücadele edecek. Peki, bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman?

Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman? Gözler Avusturalya-Türkiye karşılaşmasında!

BUGÜN TÜRKİYE MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nın açılış günü olan 11 Haziran Perşembe'de A Milli Futbol Takımı sahaya çıkmayacak. Turnuvanın ilk gününde futbolseverler Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış karşılaşmasını takip edecek.

Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman? Gözler Avusturalya-Türkiye karşılaşmasında!

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya karşısında oynayacak. D Grubu'ndaki Avusturalya-Türkiye maçı 14 Haziran 2026 Pazar günü Vancouver'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı olan karşılaşma, Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak.

Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman? Gözler Avusturalya-Türkiye karşılaşmasında!

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT, turnuvadaki karşılaşmaları canlı olarak ekranlara taşıyacak. Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak D Grubu mücadelesi de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman? Gözler Avusturalya-Türkiye karşılaşmasında!

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçı 11 Haziran Perşembe günü oynanacak. Açılış karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Mücadele Meksika'nın başkentinde bulunan Mexico City Stadı'nda oynanacak.

Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman? Gözler Avusturalya-Türkiye karşılaşmasında!

MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün Türkiye maçı var mı, Türkiye'nin Dünya Kupası ilk maçı ne zaman? Gözler Avusturalya-Türkiye karşılaşmasında!

DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN?

D GRUBU MAÇLARI

13 Haziran 2026 Cumartesi

ABD - Paraguay (Los Angeles Stadı) - TSİ 04.00

14 Haziran 2026 Pazar

Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı) - TSİ 07.00

19 Haziran 2026 Cuma

ABD - Avustralya (Seattle Stadı) - TSİ 22.00

20 Haziran 2026 Cumartesi

Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı) - TSİ 06.00

26 Haziran 2026 Cuma

Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı) - TSİ 05.00



Paraguay - Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı) - TSİ 05.00

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