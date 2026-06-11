2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı resmen başladı. Dünya Kupası fikstürü 11-17 Haziran tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar belli olurken, futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını ve Türkiye'nin maç programını araştırmaya başladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması mücadeleleri başlıyor. Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor, tabii ve TRT Radyo 1 üzerinden takip edilebilirken, ilk hafta fikstüründe birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ 11-17 HAZİRAN

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk haftasında grup mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya gelirken, ilk hafta boyunca birçok önemli ekip sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı da Dünya Kupası heyecanına 14 Haziran'da Avustralya karşısında başlayacak.

Dünya Kupası fikstürü 11-17 Haziran! Dünya Kupası maçları nerede izlenir?

11 Haziran Perşembe

22.00 - Meksika - Güney Afrika (TRT 1)

12 Haziran Cuma

05.00 - Güney Kore - Çekya (TRT 1)

22.00 - Kanada - Bosna Hersek (TRT 1)

13 Haziran Cumartesi

04.00 - ABD - Paraguay (TRT 1)

22.00 - Katar - İsviçre (TRT 1)

14 Haziran Pazar

01.00 - Brezilya - Fas (TRT 1)

04.00 - Haiti - İskoçya (TRT Spor)

07.00 - Avustralya - Türkiye (TRT 1, TRT Radyo 1)

20.00 - Almanya - Curaçao (TRT 1)

23.00 - Hollanda - Japonya (TRT 1)

15 Haziran Pazartesi

02.00 - Fildişi Sahili - Ekvador (TRT Spor)

05.00 - İsveç - Tunus (TRT 1)

19.00 - İspanya - Yeşil Burun Adaları (TRT 1)

22.00 - Belçika - Mısır (TRT 1)

16 Haziran Salı

01.00 - Suudi Arabistan - Uruguay (TRT Spor)

04.00 - İran - Yeni Zelanda (TRT 1)

22.00 - Fransa - Senegal (TRT 1)

17 Haziran Çarşamba

01.00 - Irak - Norveç (TRT Spor)

04.00 - Arjantin - Cezayir (TRT 1)

07.00 - Avusturya - Ürdün (TRT 1)

20.00 - Portekiz - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (TRT 1)

23.00 - İngiltere - Hırvatistan (TRT 1)

Dünya Kupası fikstürü 11-17 Haziran! Dünya Kupası maçları nerede izlenir?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayın hakları TRT'de bulunuyor. Turnuvadaki karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanırken, dijital platform tabii üzerinden de futbolseverlerle buluşuyor. Ayrıca TRT Radyo 1 üzerinden maç anlatımları da takip edilebilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın grup maçları başta olmak üzere turnuvanın öne çıkan karşılaşmaları TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Eş zamanlı oynanan bazı mücadeleler ise TRT Spor üzerinden izlenebilecek. Futbolseverler ayrıca tabii uygulaması ve internet platformu üzerinden karşılaşmaları canlı takip edebilecek.

Dünya Kupası fikstürü 11-17 Haziran! Dünya Kupası maçları nerede izlenir?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın ilk grup maçı 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye, TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

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