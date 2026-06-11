2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, TRT 1 frekans ayarları ve TRT Spor yayın bilgileri yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası maçlarını kesintisiz ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, güncel TRT frekans bilgilerini ve uydu alıcılarında yapılması gereken işlemleri araştırıyor.

Dünya Kupası maçları canlı yayını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. TRT tarafından yapılan duyuruda, karşılaşmaların sorunsuz izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtilirken, daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.

TRT FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala TRT tarafından paylaşılan güncel frekans bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Özellikle uydu üzerinden yayın izleyen kullanıcılar, TRT 1 ve TRT Spor kanallarını şifresiz olarak kesintisiz takip edebilmek için alıcılarını güncel verilere göre ayarlıyor. Dünya Kupası boyunca Türkiye'nin maçları başta olmak üzere birçok önemli karşılaşma TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Uydu alıcısında frekans güncellemesi yapmak isteyen kullanıcıların cihazlarının kurulum veya kanal ayarları bölümüne giriş yapması gerekiyor. Buradan manuel kanal arama ekranına ulaşan izleyiciler, TRT'nin açıkladığı frekans bilgilerini girerek tarama işlemini tamamlayabiliyor. Tarama sonrasında TRT 1 ve TRT Spor kanalları güncel yayın bilgileriyle listeye ekleniyor.

TRT frekans ayarları nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları canlı yayın TRT 1 frekans ayarları

DÜNYA KUPASI MAÇLARI CANLI YAYINI TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT tarafından açıklanan güncel uydu bilgilerine göre Dünya Kupası yayınları Türksat 4A uydusu üzerinden gerçekleştirilecek. TRT 1 ve TRT Spor kanallarını izlemek isteyen kullanıcıların aşağıdaki bilgileri kullanması gerekiyor:

Frekans Bilgisi Değer Uydu Türksat 4A Frekans 11794 Polarizasyon V (Dikey) Sembol Oranı 30000 FEC 3/4

TRT'nin açıklamasında, daha önce Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri veya diğer uluslararası spor organizasyonları için aynı frekans ayarlarını kullanan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı vurgulandı. Güncel ayarlara sahip cihazlar, Dünya Kupası yayınlarını doğrudan almaya devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, turnuvadaki karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. A Milli Futbol Takımı'nın grup maçları başta olmak üzere turnuvanın önemli mücadeleleri de TRT ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Sıkça Sorulan Sorular Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. TRT 1 ve TRT Spor yayınları şifreli mi? TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve kesintisiz şekilde yayınlanacağını duyurdu. Futbolseverler karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

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