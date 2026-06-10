2026 FIFA Dünya Kupası öncesi TRT frekans bilgileri ve maçların yayın bilgileri araştırılıyor. TRT, turnuva karşılaşmalarını şifresiz olarak kesintisiz takip etmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgilerini paylaşırken, maçların yayınlanacağı kanallar da netlik kazandı.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada mücadele edecek takımlar kadar, karşılaşmaların hangi kanallardan yayınlanacağı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TRT FREKANS BİLGİLERİ

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT frekans bilgileri! Dünya Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayın hakları TRT tarafından alınmış durumda. Turnuva kapsamındaki karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformları üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Böylece izleyiciler grup aşamasından finale kadar tüm heyecanı TRT ekranlarından takip edebilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yanı sıra açılış karşılaşması, yarı final mücadeleleri ve final maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Grup aşamasında aynı saatlerde oynanan bazı karşılaşmalar ise TRT Spor üzerinden izleyicilere ulaştırılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Genişletilmiş format nedeniyle turnuva takvimi de önceki organizasyonlara göre daha yoğun bir program içeriyor. Futbolseverler yaklaşık bir ay boyunca Dünya Kupası heyecanını TRT ekranlarından takip edebilecek.

TRT frekans bilgileri! Dünya Kupası maçları hangi kanalda, nereden izlenir?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında karşılaşmaların şifreli olup olmayacağı geliyor. TRT tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece izleyiciler herhangi bir ek abonelik ücreti ödemeden turnuvayı takip edebilecek.

Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

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