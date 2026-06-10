Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan lider çıkmanın önemine değinerek, "İlk maçımız Avustralya'ya karşı. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile kampı ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

"DARBE İNDİRMEMİZ LAZIM"

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Elif Nur Turhan gibi boksörlere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi TSİ 07.00'de karşılaşacak.

"HEDEFİMİZ BELLİ"

Avustralya karşılaşmasıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası" şeklinde konuştu.

Milli Takım antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

Elif Nur Turhan da, Arizona Türk bayrağını görmenin kendisine büyük bir güç verdiğini belirterek, "Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Mehmet Mete Memiş ise "Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. İnşallah Elif burada unvanını koruyacak, milli takımımız da gönlümüzdeki yerine gidecektir. Hem Elif'e hem de milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

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