A Millî Takım, kampın kapılarını açtı, taraftarlar akın etti, ortalık yıkıldı. Ay yıldızlılar Dünya Kupası boyunca kamp yapacağı Arizona’daki tesislerdeki ilk idmanını taraftara açık gerçekleştirdi. Binlerce taraftar oyuncuları bağrına bastı “Şampiyon Türkiye” tezahüratları yankılandı…

A Millî Takım’da oyuncular artık Dünya Kupası’nın başlamasını iple çekiyor. Millîler, Miami’de Venezuela ile oynadığı maçın ardından turnuva boyunca kullanacağı ana kamp merkezi Arizona Mesa’ya ulaştı. Buradaki ilk idmanını taraftara açık olarak gerçekleştiren ay yıldızlılar binlerce taraftarın sevgi seliyle karşılaştı. Arizona Athletic Grounds’taki antrenmanı üç binden fazla taraftar izledi. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. A Millî Takım’a gösterilen ilgi ABD’li yetkilileri de şaşkına çevirirken, çölün ortasında “Şampiyon Türkiye” tezahüratları çınladı.

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A Milli Futbol Takımı

ÇÖLÜN ORTASINDA TESİS

Özellikle Arda Güler’e destek veren yabancı taraftarlar, millî takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı. Ay yıldızlı ekibimizin turnuva öncesinde fiziksel ve taktiksel yüklemelerini gerçekleştireceği Arizona’daki tesislerin coğrafi yapısı, ekstrem hava şartlarını da beraberinde getiriyor. “Bizim Çocuklar”, 42 dereceleri bulacak havada turnuva öncesinde âdeta bir dayanıklılık testinden geçecek. Kamp tesislerinin kurak bir çöl arazisinin ortasına inşa edilmiş olması dikkat çeken detaylardan birisi oldu.

A Milli Futbol Takımı

ARİZONA’DA İLK ÇALIŞMA

Dünya Kupası için Arizona’da kampa giren A Millî Takım, buradaki ilk idmanını taraftar eşliğinde yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, üç grup hâlinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ay yıldızlılar tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

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