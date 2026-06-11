2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken futbolseverlerin gündemindeki konulardan biri de Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları oldu. FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesinde zirvede yer alan isimler ve turnuva tarihine damga vuran gol rekorları yeniden araştırılmaya başlandı.

FIFA Dünya Kupası, şampiyonluk mücadelelerinin yanı sıra kırılan bireysel rekorlarla da öne çıkıyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncular listesi, efsane futbolcuların unutulmaz performanslarını gözler önüne sererken, 2026 turnuvası öncesinde gol krallığı sıralaması da yeniden merak konusu oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU KİMDİR?

FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın efsane golcüsü Miroslav Klose oldu. 2002, 2006, 2010, 2014 olmak üzere Dünya Kupalarında forma giyerken toplam 16 gol kaydetti. Alman yıldız, 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında attığı golle uzun yıllar zirvede bulunan Ronaldo'nun rekorunu geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu kimdir? FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesi

,Klose'nin ardından Brezilyalı Ronaldo 15 golle ikinci sırada bulunuyor. Alman futbolunun bir başka efsanesi Gerd Müller ise 14 golle üçüncü sırada yer alıyor.

2026 Dünya Kupası'nda Klose'ye ait olan turnuva tarihinin gol rekorunu kırmaya aday 5 oyuncu bulunuyor. Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular arasında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu (13) konumunda bulunuyor. Messi'yi Fransa'dan Kylian Mbappe (12), İngiltere'den Harry Kane (8), Brezilya'dan Neymar (8) ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo (8) takip ediyor.

Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu kimdir? FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesi

FIFA DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI LİSTESİ

Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında farklı dönemlerden birçok efsane isim bulunuyor. Turnuvada attıkları gollerle tarihe geçen futbolcular, ülkelerinin başarılarında da önemli pay sahibi oldu. Özellikle Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda ulaştığı 13 gol, onu listenin üst sıralarına taşıdı.

İşte FIFA Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcuları:

Sıra Futbolcu Ülke Gol 1 Miroslav Klose Almanya 16 2 Ronaldo Brezilya 15 3 Gerd Müller Almanya 14 4 Lionel Messi Arjantin 13 5 Just Fontaine Fransa 13 6 Pelé Brezilya 12 7 Kylian Mbappé Fransa 12 8 Jürgen Klinsmann Almanya 11 9 Sándor Kocsis Macaristan 11 10 Grzegorz Lato Polonya 10

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN ENLERİ

En fazla maça çıkan oyuncu: Lionel Messi (Arjantin) - 26 maç

En fazla gol atan oyuncu: Miroslav Klose (Almanya) - 16 gol

En fazla Dünya Kupası turnuvasında gol atan oyuncu: Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 5 farklı turnuvada gol

Bir Dünya Kupası organizasyonunda en fazla gol atan oyuncu: Just Fontaine (Fransa) - 13 gol (1958)

Bir Dünya Kupası maçında en fazla gol atan oyuncu: Oleg Salenko (Rusya) - 5 gol (1994)

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç oyuncu: Norman Whiteside (Kuzey İrlanda) - 17 yaş 41 gün (1982)

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu: Essam El-Hadary (Mısır) - 45 yaş 161 gün (2018)

Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu kimdir? FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesi

Bu rekorlar, FIFA Dünya Kupası tarihinde bireysel performanslar açısından öne çıkan en dikkat çekici başarılar arasında yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise futbolseverler, yeni rekorların kırılıp kırılmayacağını merakla takip edecek.

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