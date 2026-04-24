Anadolu Ajansı
Bayern Münih'in finalde rakibi belli oldu
Stuttgart, Almanya Kupası'nda normal süresi berabere sona eren müsabakanın uzatma devrelerinde Freiburg'u mağlup ederek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Almanya Kupası'nda Freiburg'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenen Stuttgart, finale yükseldi.
Sergen Yalçın: Beklemiyorduk, sürpriz oldu
TUR 119'DA GELDİ
MHPArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde ev sahibi Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas'ın attığı gollerle galip geldi. Freiburg'un golü ise 28. dakikada Maximilian Eggestein'dan geldi.
KARAZOR, 90 DAKİKA OYNADI
Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında forma giydi
STUTTGART, BAYERN'E RAKİP OLDU
Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
