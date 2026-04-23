Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI TUTUNABİLECEĞİMİZ TEK DAL"

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini kaydeden Yalçın, "Çeyrek final maçları biraz zor oluyor. Herkes çok temkinli oynamaya çalışıyor. İlk yarıda gol bulduk ama Alanyaspor da iyi bir takım, ikinci gole kadar zorlandık. Ufak tefek sorunlar yaşadık oyun içerisinde ama normal, sürprizler oluyor. Bugün oyuncularım konsantreydi. İyi bir maç çıkardık diyebilirim. Heyecanımız devam ediyor. Ligde çok bir hedefimiz olmadığı için Türkiye Kupası tutunabileceğimiz tek dal bizim için. Orayı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz Beşiktaş olarak." şeklinde konuştu.

"CAMİAMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Orkun Kökçü'nün performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "İlk geldikten sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. O yeteneği var onun. Son bölümde gol ve asistleri ön plana çıkmaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Onun için seviniyorum. Yetenekli, karakterli bir oyuncu, camiamız için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRASI BİZİM İÇİN İYİ OLUR"

Camiadan destek isteyen Yalçın, "Burada doğru adamlar var, iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Beşiktaş'ın menfaatine bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Camiamız güvensin, inşallah bundan sonrası bizim için iyi olur." diye konuştu.

