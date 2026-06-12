Erdoğan, CHP’deki kavganın kendilerini ilgilendirmediğini, önceliklerinin Terörsüz Türkiye ve çıkarılacak kanunların bir an önce hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

EMRAH ÖZCAN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında, CHP’de yaşanan koltuk kavgasının tamamen kendi iç meseleleri olduğunu ve AK Parti olarak bu işin hiçbir noktasında yer almadıklarını söyledi.

CHP’nin koltuğunda kimin oturduğunun kendilerinin için bir önemi olmadığını ifade eden Erdoğan, kendilerinin milleti ve millete yönelik çalışmaları öncelediklerini, bu yüzden AK Parti olarak Terörsüz Türkiye sürecine yoğunlaşmaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı'ndan MYK'da kurmaylarına talimat: CHP’yi boş verin işimize bakalım

Erdoğan “Biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık; bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerin de demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan MYK'da kurmaylarına talimat: CHP’yi boş verin işimize bakalım

Erdoğan, kurmaylarına Terörsüz Türkiye ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçebilmesi için çalışmaları hızlandırmalarını talimatını vererek “Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere ettikten sonra hayata geçirmemiz gerekli” değerlen

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