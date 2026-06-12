Cumhurbaşkanı'ndan MYK'da kurmaylarına talimat: CHP’yi boş verin işimize bakalım
Erdoğan, CHP’deki kavganın kendilerini ilgilendirmediğini, önceliklerinin Terörsüz Türkiye ve çıkarılacak kanunların bir an önce hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.
- Erdoğan, CHP'deki koltuk kavgasının tamamen kendi iç meseleleri olduğunu ve AK Parti'nin bu işin hiçbir noktasında yer almadığını söyledi.
- AK Parti olarak Terörsüz Türkiye sürecine yoğunlaşmaları gerektiğini belirtti.
- Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların demokrasiyi zora sokmamasını umduğunu ifade etti.
- Erdoğan, kurmaylarına Terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için çalışmaları hızlandırma talimatı verdi.
- Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye için gövdelerini taşın altına koyduklarını ve yasaların bir an önce müzakere edilip hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
EMRAH ÖZCAN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında, CHP’de yaşanan koltuk kavgasının tamamen kendi iç meseleleri olduğunu ve AK Parti olarak bu işin hiçbir noktasında yer almadıklarını söyledi.
CHP’nin koltuğunda kimin oturduğunun kendilerinin için bir önemi olmadığını ifade eden Erdoğan, kendilerinin milleti ve millete yönelik çalışmaları öncelediklerini, bu yüzden AK Parti olarak Terörsüz Türkiye sürecine yoğunlaşmaları gerektiğini söyledi.
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Erdoğan “Biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık; bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların, ortaya çıkan tepkilerin de demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz” dedi.
Erdoğan, kurmaylarına Terörsüz Türkiye ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçebilmesi için çalışmaları hızlandırmalarını talimatını vererek “Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere ettikten sonra hayata geçirmemiz gerekli” değerlen