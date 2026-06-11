CHP'deki son gelişmeleri değerlendiren Sözcü Müslim Sarı, "Biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktı" diyerek parti içindeki iki başlılığa dikkat çekti. Sarı ayrıca, kamuoyunda tartışılan ihraç iddialarına da açıklık getirdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CNN Türk canlı yayınında parti içinde yaşanan son ihraçlar, istifalar ve hukuki süreçlere dair açıklamalarda bulundu. "Mutlak butlan" kararı sonrası partide iki başlı bir yapının ortaya çıktığını vurgulayan Sarı, kurumsal yapının zedelenmesine izin vermeyeceklerini bir kez daha ilan etti.

"PARTİDE İKİ BAŞLILIK VE PARALEL YAPI OLUŞTU"

Sürecin başından itibaren kollektif aklı çalıştırarak bir orta yol bulmak istediklerini belirten Müslim Sarı, iyi niyetli girişimlerin sonuçsuz kaldığını ifade etti:

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"Diyalog kapısını açık tuttuğumuz halde biz el uzattıkça arkadaşlar yumruk sıktı. Tükendiğimiz yerde öyle bir noktaya geldik ki partide bir çeşit iki başlılık, bir çeşit paralel yapı oluştu. Ben CHP Parti Sözcüsüyüm ama başka bir arkadaş da sözcü olarak televizyonlara çıkıp demeç veriyor. MYK üyelerimiz başka bir yerde toplantı yapıyor. Hiçbir kurum böyle bir ikili yapıya müsaade etmez."

Müslim Sarı

"HEDEFİMİZ RÖVANŞ DEĞİL, ARINMA"

Yürütülen disiplin süreçlerinin bireysel bir kızgınlık ya da rövanşist bir anlayışla ilgisi olmadığını belirten Sarı, partinin kurumsal kimliğini korumayı hedeflediklerini söyledi. Meclis grubunda yaşanan gerilimlere de değinen Sözcü, Genel Başkan'ın salı günü Meclis'e gelmeme gerekçesini, "Çok kutuplaşmış bir ortam vardı, kimsenin burnunun kanamasını ve partinin ayrışmasını istemedik" sözleriyle açıkladı.

PARTİDEKİ İHRAÇLAR

Partide iki aşamalı bir süreç işlediğini ifade eden Sarı, ilk önceliğin "arınma" olduğunu vurguladı:

"Şu anki mutlak butlan durumuyla partinin karşılaşmasına neden olan, haklarında şaibe bulunan ve iddianamelerde adı geçen arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmayı birinci öncelik olarak gördük. Mutlak butlan davasında adı geçen ve kamuoyunda tartışılan 9 milletvekili, kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

"Yeni isimler gelecek mi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu listede mi?" sorusuna net bir cevap veren Müslim Sarı, bu konunun gündeme gelmediğini belirtti:

"Mahkeme kesin bir karar vermese de biri 2,5 yıldır genel başkanlık yapmış Manisa Milletvekilimiz, diğeri ise 15 milyon seçmenin ön seçimde aday olarak belirlediği ve şu an tutuklu olan İBB Başkanımızdır. Bu isimlerle ilgili ne PM’de ne de MYK’da bir değerlendirme yapılmadı, gündeme gelmedi. Elimizde bir liste yok.

"Partide paralel yapı oluştu"... CHP Sözcüsü Sarı, "Özel ve İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna cevap verdi

Disipline sevk edilenler- Hiçbir şey için olmuş bitmiş bir durum yok. CHP bir cenderenin içinde ve partiyi buradan çıkarmak istiyoruz. Haklarında disiplin süreci işletilmemiş veya süreçte olan arkadaşlarımızın da katkısı olabilir. Ancak aklanıp gelmeleri gerekiyor. Düşman değiliz hepimizin partisi"

"MEVCUT HUKUKİ KOŞULLARDA KURULTAYA GİDEMEYİZ"

Parti Meclisi üyelerinin istifalarını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Sarı, muhalif kanadın "PM düştü, kurultay yapılmalı" tezine hukuki gerekçelerle karşı çıktı:

"Partide paralel yapı oluştu"... CHP Sözcüsü Sarı, "Özel ve İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna cevap verdi

"Arkadaşlarımız istifa ederek PM’nin düştüğünü ve kurultay yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak bu hukuken mümkün değil. Mevcut tedbir kararı devam ettikçe ve kesinleşmedikçe kurultay yapmamız imkansızdır. Delegeler imza toplasa, hatta Genel Başkan 'yarın gidiyoruz' dese bile bu hukuki hüküm karşısında kurultaya gidemeyiz. PM, var olan arkadaşlarımızla toplanıp karar almaya devam edecektir"

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