İhlas Haber Ajansı
CHP'de bir istifa daha! Meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
Özetle DinleCHP'de bir istifa daha! Meclis üyesi AK Parti'ye g...
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Yaşam az önce
AK Parti Erzurum'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, CHP'den istifa ederek partiye katılan Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni yapıldı.
- Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni gerçekleştirildi.
- Yıldırım'ın parti rozetini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
- Törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık da hazır bulundu.
- Başkan Sekmen, Ahmet Yıldırım'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
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Erzurum’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda, partiye yeni katılan Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni gerçekleştirildi. Yıldırım’ın parti rozetini, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN DE ORADAYDI
AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık’ın da hazır bulunduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen meclis üyesi Ahmet Yıldırım’ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
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