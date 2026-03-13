Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede tırmanan savaş ve İran merkezli gerilimlere dair kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi çatışma ortamına çekmek isteyen tuzak ve tahriklere karşı net bir duruş sergileyen Erdoğan, "Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki artan gerilim ve insani dramlara ilişkin kritik açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin izleyeceği stratejik hattı net bir dille ortaya koydu.

Gazze'deki işgal politikalarından komşu coğrafyalardaki çatışmalara kadar değerlendirmeler yapan Erdoğan, dünyanın bu tablo karşısındaki sessizliğini "vicdan tutulması" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin insanlığın sesi olma mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, ülkeyi bölgesel bir savaşın içine çekmeye çalışan tuzaklara karşı teyakkuzda olduklarını belirterek toplumu provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İslam coğrafyasının bu günde acıyla, savaşlarla anılması bizleri müteessir ediyor. Gazze, ateşkese rağmen huzura hasret kaldı. İsrail'in Filistin'deki işgal politikaları sürüyor.

"DÜNYA SESSİZ, YOK SAYIYOR"

Annelerinin okula gönderdiği çocuklar bombaların ve kurşunların hedefi oluyor.

Komşumuz İran'dan Sudan'a kadar coğrafyamızda aynı üzüntü verici manzarayla karşı karşıyayız.

Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim, sabah okula gitmek için evden çıkan çocukların evlerine dönmediği yerde tüm denizler mavi olsa ne olur olmasa ne olur. Dünya bu tabloya sessiz, adeta yok sayıyor.

"SUSMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ"

Aileleri tamamen yok edilen on binlerce Gazzeli Suriyeli çocuğun dramı sanal alemin sahte vicdanı sayesinde sürüsünden ayrılan penguen kadar gündeme gelmedi.

Vicdan tutulmasına uğramış dünyada Türkiye olarak insanlığın vicdanı olma mücadelesi veriyoruz.

Bu can bu tende olduğu müddetçe mazlumların yanında duracak, zulme rıza göstermeyeceğiz, baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız.

Bölgemizin içinde bulunduğu süreçte sağ duyuyu korumaya ihtiyacımız var. Ülkemizi savaşa çekmek isteyenlere karşı çok dikkat ediyoruz. Olayın perdenin arkasında saklanan kısma odaklanıyoruz. Her şeyi tahlil ve tatkik ediyoruz.

"TUZAKLARA KARŞI DİKKATLİYİZ"

Bu süreçte, dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz.

Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz.

Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum.

Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir.

İLBER ORTAYLI'YI ANDI

Vefatını duymaktan üzüntü duyduğum İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum hocamızın ailesine ve öğrencilerine de burada baş sağlığı diliyorum.

