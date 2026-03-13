İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD'nin bölgeye takviye asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi. ABD basını, Pentagon'un Orta Doğu’ya 2 bin 500 kadar Deniz Piyadesinden oluşan bir keşif birliği göndereceğini aktardı.

Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını artırıyor.

Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Düşen uçakta hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi

HÜRMÜZ HAMLESİ DENGELERİ SARSTI

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

