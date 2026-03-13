Pentagon'da 2500 piyade hazırlığı! ABD, Orta Doğu'ya asker yığacak iddiası
İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD'nin bölgeye takviye asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi. ABD basını, Pentagon'un Orta Doğu’ya 2 bin 500 kadar Deniz Piyadesinden oluşan bir keşif birliği göndereceğini aktardı.
- Wall Street Journal'a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu'da asker sayısını artırıyor.
- İddiaya göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladı.
- Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiği belirtildi.
- Deniz Piyade Birliği'nin yaklaşık 2.500 askerden oluştuğu bilgisi aktarıldı.
- Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.
- Bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve küresel ekonomiye etkileriyle aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’ya 2 bin 500 kadar Deniz Piyadesinden oluşan bir keşif birliği göndereceği öne sürüldü.
Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını artırıyor.
Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.
2500 DENİZ PİYADESİ HAZIRLANIYOR
Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.
Düşen uçakta hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
HÜRMÜZ HAMLESİ DENGELERİ SARSTI
Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.