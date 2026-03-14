İran’da güvenlik güçleri, Kum kentinde Starlink uydu cihazı bulundurdukları iddiasıyla 13 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer ayrıca Tahran’da rejim karşıtı yayın yapan bir televizyon kanalına bilgi gönderdikleri öne sürülen 4 kişinin de yakalandığını açıkladı.

Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Güvenlik karşıtı faaliyetlerde bulunduklarından şüphelenilen 13 kişi, 3 adet Starlink uydu cihazı ile birlikte yakalanarak adli işlemlerin yürütülmesi için gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan başkent Tahran’da da dört kişinin, rejim karşıtı yayınlarıyla bilinen Iran International televizyonuna bilgi gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı. Söz konusu kişilerin füze isabet noktaları ve bombardıman bölgelerine ilişkin bilgileri telefonlarına kaydederek kanala ilettikleri öne sürüldü.

ÜLKEDE İNTERNET KISITLI

Tahran yönetimi ülkede internet, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulasa da birçok İranlı kullanıcı bu platformlara VPN aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Öte yandan Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink sistemine ait yaklaşık 100 uydunun İran’da internet erişimine destek verdiğini duyurmuştu. Uzay tabanlı internet sistemi, dünya genelinde yetersiz hizmet alan bölgelerde yüksek hızlı bağlantı sağlamayı amaçlıyor.

İran yönetimi ayrıca 2022 yılında, ülkedeki protestolara ilişkin “dezenformasyon yaydığı ve göstericileri teşvik ettiği” gerekçesiyle Iran International televizyonunu “terör örgütü” ilan etmişti.

