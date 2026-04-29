Okul önünde ortalık karıştı! Polis darbedildi, bir kişi vuruldu
İstanbul Kağıthane’de bir okulun yakınlarında okul polisi ile 3 çocuk tartıştı. Polisi darbeden şüpheliler kaçmaya çalışırken silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sırasında kaldırımda bulunan bir berber ağır yaralanırken, 16 yaşındaki üç şüpheli gözaltına alındı.
- Okulda görevli polis memuru H.Ç., parkta yüksek sesle küfür ederek çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi uyardı.
- Uyarı sonrası çıkan arbedede polis memuru burnundan yaralandı.
- Kaçmaya başlayan şüphelilerin peşinden giden polis, havaya uyarı ateşi açtı.
- Bu sırada kaldırımda bulunan 48 yaşındaki berber Hakan B., kurşunun isabet etmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı.
- Olay sonrası M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B. (16) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir okul önünde polis ile bir grup arasında çıkan arbede kanlı bitti. Hamidiye Mahallesi’nde okulda görevli polis memuru H.Ç., parkta yüksek sesle küfür ederek çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle yaşı küçük 3 kişiyi uyardı.
POLİS MEMURUNU DARBETTİLER
Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda grup ile polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında darbedilen polis memuru burnundan yaralandı.
KALDIRIMDAKİ VATANDAŞ YARALANDI
Şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine polis memuru peşlerinden giderek “dur” ihtarında bulundu ve havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada kaldırımda bulunan 48 yaşındaki berber Hakan B., kurşunun isabet etmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakan B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERİN YAŞLARI 16
Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.