Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Brandenburg Kapısı çevresinde unutulan şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri bölgeyi geçici süreyle kapatırken, çantanın içerisinden 'kişisel evraklar' çıktı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Brandenburg Kapısı çevresinde unutulan bir çanta kısa süreli paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri, tarihi yapının bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak yaya girişini durdurdu. Önlem amacıyla çevredeki bazı yollar ile metro istasyonları da geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İÇERİSİNDEN KİŞİSEL EVRAKLAR ÇIKTI

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı kontrollü şekilde inceledi. Yapılan inceleme sonucunda çantanın içinde herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı, yalnızca kişisel evrakların yer aldığı tespit edildi.

Tehlikenin ortadan kalkmasının ardından güvenlik önlemleri kaldırıldı ve Brandenburg Kapısı çevresi yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

