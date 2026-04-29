Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig Play-Off finaline ilişkin yeni takvimi kamuoyuyla paylaştı. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan final mücadelesinin hem oynanacağı şehir hem de tarihi güncellendi. Yapılan düzenlemeye göre final artık Konya’da futbolseverlerle buluşacak.

Sezonun son düzlüğüne girilirken hem üst liglerde hem de alt liglerde kritik maçlar peş peşe oynanacak. Trendyol 1. Lig Play-Off finali, Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği mücadele olması nedeniyle büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Trendyol 1. Lig Play-Off Finali nerede ve ne zaman oynanacak?

TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

Daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı açıklanan final karşılaşması için tarih değişikliğine gidildi. Yeni programa göre Play-Off finali 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadeleye Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Trendyol 1. Lig Play-Off Finali nerede ve ne zaman oynanacak? TFF Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig haftalık programını açıklandı!

SÜPER LİG 32. HAFTA PROGRAMI

1 Mayıs 2026 Cuma

17:00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

20:00 Gaziantep FK - Beşiktaş

2 Mayıs 2026 Cumartesi

20:00 Fenerbahçe - Başakşehir

20:00 Trabzonspor - Göztepe

20:00 Samsunspor - Galatasaray

3 Mayıs 2026 Pazar

20:00 Kayserispor - Eyüpspor

20:00 Antalyaspor - Alanyaspor

20:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

20:00 Kasımpaşa - Kocaelispor



Trendyol 1. Lig Play-Off Finali nerede ve ne zaman oynanacak? TFF Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig haftalık programını açıklandı!

TRENDYOL 1. LİG 38. HAFTA PROGRAMI

1 Mayıs 2026 Cuma

14:30 Hatayspor - Van Spor FK

17:00 Boluspor - Serikspor

17:00 İstanbulspor - Adana Demirspor

20:00 Manisa FK - Sakaryaspor

2 Mayıs 2026 Cumartesi

16:00 Çorum FK - Erzurumspor FK

16:00 Iğdır FK - Amed SF

16:00 Bandırmaspor - Sivasspor

16:00 Esenler Erokspor - Pendikspor

16:00 Bodrum FK - Sarıyerspor

16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig Play-Off Finali nerede ve ne zaman oynanacak? TFF Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig haftalık programını açıklandı!

NESİNE 2. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARI 1. TUR

30 Nisan 2026 Perşembe

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü SK - Seza Çimento Elazığspor

16:00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Mardin 1969 Spor

17:00 Aliağa Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü

20:00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Muğlaspor Kulübü

4 Mayıs 2026 Pazartesi

15:00 Mardin 1969 Spor - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

15:00 Muş Spor Kulübü - Aliağa Futbol A.Ş.

16:00 Muğlaspor Kulübü - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

20:00 Seza Çimento Elazığspor - Adana 01 Futbol Kulübü SK

