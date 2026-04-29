Trendyol 1. Lig Play-Off Finali nerede ve ne zaman oynanacak? TFF Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig haftalık programını açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig Play-Off finaline ilişkin yeni takvimi kamuoyuyla paylaştı. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan final mücadelesinin hem oynanacağı şehir hem de tarihi güncellendi. Yapılan düzenlemeye göre final artık Konya’da futbolseverlerle buluşacak.
Sezonun son düzlüğüne girilirken hem üst liglerde hem de alt liglerde kritik maçlar peş peşe oynanacak. Trendyol 1. Lig Play-Off finali, Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği mücadele olması nedeniyle büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Trendyol 1. Lig Play-Off Finali nerede ve ne zaman oynanacak?
TRENDYOL 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?
Daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı açıklanan final karşılaşması için tarih değişikliğine gidildi. Yeni programa göre Play-Off finali 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadeleye Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.
SÜPER LİG 32. HAFTA PROGRAMI
1 Mayıs 2026 Cuma
17:00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
20:00 Gaziantep FK - Beşiktaş
2 Mayıs 2026 Cumartesi
20:00 Fenerbahçe - Başakşehir
20:00 Trabzonspor - Göztepe
20:00 Samsunspor - Galatasaray
3 Mayıs 2026 Pazar
20:00 Kayserispor - Eyüpspor
20:00 Antalyaspor - Alanyaspor
20:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20:00 Kasımpaşa - Kocaelispor
TRENDYOL 1. LİG 38. HAFTA PROGRAMI
1 Mayıs 2026 Cuma
14:30 Hatayspor - Van Spor FK
17:00 Boluspor - Serikspor
17:00 İstanbulspor - Adana Demirspor
20:00 Manisa FK - Sakaryaspor
2 Mayıs 2026 Cumartesi
16:00 Çorum FK - Erzurumspor FK
16:00 Iğdır FK - Amed SF
16:00 Bandırmaspor - Sivasspor
16:00 Esenler Erokspor - Pendikspor
16:00 Bodrum FK - Sarıyerspor
16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü
NESİNE 2. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARI 1. TUR
30 Nisan 2026 Perşembe
16:00 Adana 01 Futbol Kulübü SK - Seza Çimento Elazığspor
16:00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Mardin 1969 Spor
17:00 Aliağa Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü
20:00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Muğlaspor Kulübü
4 Mayıs 2026 Pazartesi
15:00 Mardin 1969 Spor - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
15:00 Muş Spor Kulübü - Aliağa Futbol A.Ş.
16:00 Muğlaspor Kulübü - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
20:00 Seza Çimento Elazığspor - Adana 01 Futbol Kulübü SK