Süper Lig'deki Rizespor maçında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartı nedeniyle Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Ederson'a talip çıktı.

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak özellikle son haftalardaki kötü performansıyla takımının şampiyonluk potasından uzaklaşmasına neden olan Ederson için Suudi Arabistan'dan talip olduğu ileri sürüldü.

AL NASSR, EDERSON'A TALİP OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, menajeri aracılığıyla Ederson için nabız yoklamaya başladı. Ederson konusunda kısa süre içerisinde sarı lacivertli kulüple resmi temasında da kurulacağı belirtildi.

FESİH İÇİN REKOR TALEP

TransferFeed'in haberine göre; Ederson, önümüzdeki iki sezonu kapsayan sözleşmesinin erken feshi için sarı lacivertli kulüpten 22 milyon avro talep etti.

CITY'DEN 11 MİLYON AVROYA ALINDI

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, sezon başında Manchester City'den 11 milyon avro bonservis ve 11 milyon avro yıllık ücretle transfer edilmişti.

36 RESMİ MAÇTA GÖREV YAPTI

Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan Ederson, 13 müsabakada kalesini gole kapattı ve 23 karşılaşmada 35 gol yedi.

