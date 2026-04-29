Anadolu Ajansı
Samandıra’da duygusal veda! Taraftar Domenico Tedesco’yı yalnız bırakmadı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco, Samandıra’da futbolcular ve taraftarlarla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar deneyimli teknik adamı yalnız bırakmazken, tezahüratlar ve sevgi gösterileri dikkat çekti.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcular ve çalışanlarla vedalaştı.
- Domenico Tedesco, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.
- Tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, Tedesco lehine tezahüratlarda bulundu.
- Duygusal anlar yaşayan Tedesco, taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
- Tedesco, 13 Eylül 2025'te Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.
- Sarı-lacivertli takımın başında yaklaşık 7,5 ay görev yaptı.
- Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'de Tedesco'ya ödenen tazminat belli oldu
Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki çalıştırıcı lehine tezahüratlarda bulundu.
Duygusal anlar yaşadığı görülen Tedesco, kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
13 Eylül 2025’te Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında yaklaşık 7,5 ay görev yaptı. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Süper Lig’de 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR