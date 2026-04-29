Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco, Samandıra’da futbolcular ve taraftarlarla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar deneyimli teknik adamı yalnız bırakmazken, tezahüratlar ve sevgi gösterileri dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi.

Samandıra’da duygusal veda! Taraftar Domenico Tedesco’yı yalnız bırakmadı

Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki çalıştırıcı lehine tezahüratlarda bulundu.

Duygusal anlar yaşadığı görülen Tedesco, kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

13 Eylül 2025’te Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında yaklaşık 7,5 ay görev yaptı. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Süper Lig’de 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası