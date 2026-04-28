Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, 2 yıllık sözleşmesini tamamlayamayan İtalyan teknik adama ödeyeceği tazminat belli oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertli takımla 2 yıllık sözleşmesini tamamlayamayan 40 yaşındaki teknik adama ödenecek tazminat tutarı belli oldu.

SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT MADDESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Domenico Tedesco'ya 500 bin avro tazminat ödedi. İtalyan teknik adamın sözleşmesinde "Sezon sonunda da ayrılsa 3 maç kala da ayrılsa 500 bin avro tazminat ödenecek" maddesinin yer aldığı belirtildi.

TAKIMLA VEDALAŞIP AYRILACAK

Öte yandan, Tedesco'nun çarşamba günü takımla vedalaşacağı ve daha sonra Almanya'ya döneceği ifade edildi.

Domenico Tedesco

7.5 AYDA 1 KUPA

Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay görevde kalıp bir kupa kazandı.

Fenerbahçe ile 13 Eylül 2025'te sözleşme imzalayan Domenico Tedesco, dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirildi.

İtalyan çalıştırıcının takımın başına geçmesinden 8 gün sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.

Yeni başkan ve yönetimin "Yola devam" dediği Domenico Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışında tuttu.

Göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan Tedesco, Süper Lig'de 28 maçta kulübeden ekibini yönetti. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tedesco yönetiminde ligde 25. haftayı namağlup geçen Fenerbahçe, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında yaşadı.

Domenico Tedesco

EKİM AYINDA BAŞLAYAN İSTİKRAR, TAKIMI ZİRVEYE ORTAK ETTİ

Ligin 5. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesiyle görevine başlayan Domenico Tedesco, takımın başında çıktığı ilk 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

İç sahadaki Fatih Karagümrük galibiyetiyle performansını yükselten sarı-lacivertli ekip, ilk yarının kalan 9 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak hanesine 23 puan yazdırdı. Ligin 7. haftasında zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, devre arasına liderin 3 puan gerisinde namağlup girdi.

SÜPER KUPA'YI KALDIRDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Adana'da oynanan mücadelede Samsunspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Domenico Tedesco yönetiminde Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, son 3 sezondaki ilk kupasını kaldırdı.

Domenico Tedesco

AVRUPA'DA LİG AŞAMASINI GEÇTİ

Domenico Tedesco yönetiminde bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak üst tura yükselmeyi başardı.

Son 16 play-off turunda İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, rövanş müsabakasını deplasmanda 2-1 kazansa da Avrupa'ya veda etti.

SON DAKİKA GOLLERİ, ELEŞTİRİLERİ YÜKSELTTİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında oynadığı lig maçlarının 5'inde puan kaybederken, bu müsabakaların 3'ünde uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü.

Tedesco yönetiminde iç sahada Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile 2-2, Galatasaray, Göztepe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 90+3. dakikada, Kasımpaşa mücadelesinde 90+11. dakikada, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise 90+8. dakikada kalesinde golü gördü.

Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri, sarı-lacivertlilerin önce Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'a elenmesi, ardından da ligde Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilmesinin ardından sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası