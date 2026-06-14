Özgür Özel’in seçenekleri tükeniyor! Yeni parti dışında çaresi kalmadı
Özgür Özel olağanüstü kurultay baskısı sonuç vermedi. CHP Parti Meclisi'nden istifalar tutmadı. Arınma ve temizlik hızlandı. Seçenekleri tüketen ‘Özel’ciler için yeni parti formülü ağırlık kazandı.
- Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de iç karışıklık artarak devam ediyor.
- Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ihraçlarla parti yönetiminde ağırlık ele geçirmek isterken, Özgür Özel olağanüstü kurultay için çaba gösteriyor.
- Özel cephesi, Parti Meclisinden istifalarla tüzüğe göre 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması seçeneğini zorluyor.
- Önümüzdeki hafta içinde 900 civarındaki delegenin noter tasdikli imzası ile genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yapılacak.
- Özgür Özel'in diğer bir formülü ise 2 milyon üye için Türkiye genelinde gayriresmî bir sandık kurulması.
- Bazı hukukçulara göre Yargıtay kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacakken, Özel'e yakın hukukçular mutlak butlan kararının kurultaya engel olmayacağını belirtiyor.
- Önümüzdeki hafta yapılacak delegelerin çağrısından sonuç alınmaması durumunda, yeni parti girişimlerinin hızlanacağı öngörülüyor.
Haber Merkezi ANKARA - CHP’de şaibeli kurultay için verilen mutlak butlan kararından sonra başlayan iç karışıklık artarak devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ihraçlarla parti yönetiminde ağırlığı ele geçirmek isterken, Özgür Özel olağanüstü kurultay için bütün kartları masaya sürüyor. Ancak bu formüllerin hiçbiri Kılıçdaroğlu tarafından karşılık bulmadı. Parti Meclisinden istifalarla tüzüğe göre 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması seçeneğini zorlayan Özel cephesi, önümüzdeki hafta içinde de 900 civarındaki delegenin noter tasdikli imzası ile genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısında bulunacak.
'GAYRIRESMÎ SANDIK' KURULACAK
Özgür Özel'in kafasındaki bir diğer formül ise 2 milyon üye için Türkiye genelinde gayriresmî bir sandık kurulması. Bu yolla genel merkez üzerindeki kurultay baskısının yoğunlaştırılması hedefleniyor. Fakat kimi hukukçulara göre Yargıtay kararı kesinleşmeden hiçbir şekilde ne olağan ne de olağanüstü kurultay yapılamayacak. Özel’e yakın duran hukukçular ise mutlak butlan kararının tedbirli de olsa kurultaya engel olmayacağını söyledi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK
Bütün bu çıkmazın içinde CHP içindeki hareket alanı daralan Özgür Özel, şimdilik CHP’den ayrılıp yeni bir yol çizilmesi seçeneğine uzak durduğunu açıklasa da yeni parti dışında bir seçeneği kalmayınca kısa süre içinde bunun için kolları sıvayacak. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan delegelerin çağrısından sonuç alınmaması durumunda, yeni parti girişimlerinin hızlanacağı belirtiliyor.