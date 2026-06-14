Özgür Özel olağanüstü kurultay baskısı sonuç vermedi. CHP Parti Meclisi'nden istifalar tutmadı. Arınma ve temizlik hızlandı. Seçenekleri tüketen ‘Özel’ciler için yeni parti formülü ağırlık kazandı.

Haber Merkezi ANKARA - CHP’de şaibeli kurultay için verilen mutlak butlan kararından sonra başlayan iç karışıklık artarak devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ihraçlarla parti yönetiminde ağırlığı ele geçirmek isterken, Özgür Özel olağanüstü kurultay için bütün kartları masaya sürüyor. Ancak bu formüllerin hiçbiri Kılıçdaroğlu tarafından karşılık bulmadı. Parti Meclisinden istifalarla tüzüğe göre 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması seçeneğini zorlayan Özel cephesi, önümüzdeki hafta içinde de 900 civarındaki delegenin noter tasdikli imzası ile genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısında bulunacak.

Özgür Özel’in seçenekleri tükeniyor! Yeni parti dışında çaresi kalmadı

'GAYRIRESMÎ SANDIK' KURULACAK

Özgür Özel'in kafasındaki bir diğer formül ise 2 milyon üye için Türkiye genelinde gayriresmî bir sandık kurulması. Bu yolla genel merkez üzerindeki kurultay baskısının yoğunlaştırılması hedefleniyor. Fakat kimi hukukçulara göre Yargıtay kararı kesinleşmeden hiçbir şekilde ne olağan ne de olağanüstü kurultay yapılamayacak. Özel’e yakın duran hukukçular ise mutlak butlan kararının tedbirli de olsa kurultaya engel olmayacağını söyledi.

Özgür Özel’in seçenekleri tükeniyor! Yeni parti dışında çaresi kalmadı

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK

Bütün bu çıkmazın içinde CHP içindeki hareket alanı daralan Özgür Özel, şimdilik CHP’den ayrılıp yeni bir yol çizilmesi seçeneğine uzak durduğunu açıklasa da yeni parti dışında bir seçeneği kalmayınca kısa süre içinde bunun için kolları sıvayacak. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan delegelerin çağrısından sonuç alınmaması durumunda, yeni parti girişimlerinin hızlanacağı belirtiliyor.

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