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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Orta Mahalle'deki bir kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan Hüseyin Açık, yediği portakal parçasının soluk borusuna kaçması sonucu bir anda nefes alamamaya başladı. Olay anında şahsın yanında oturan ve aynı zamanda okeydeki rakibi olan Soner Keskin, hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Uygulanan doğru hamle sayesinde nefes alarak yeniden hayata dönen Açık, ölümden döndüğü anların hemen ardından masaya tekrar oturup okeye kaldığı yerden devam etti. Kıraathanenin güvenlik kameralarına anbean yansıyan bu ilginç olayın ardından Hüseyin Açık, ertesi gün hayatını kurtaran rakibi Soner Keskin ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladı.

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