Muğla'nın Milas ilçesinde şnorkelle dalış yapan bir çocuk, deniz tabanında kalıntılar fark etti. Çocuğun ailesi tarafından kalıntıların fotoğrafları Milas Müze Müdürlüğüne ulaştırıldı. İlk incelemelerde parçaların Antik Çağ'a ait amforalara ait olabileceği değerlendirilirken, yetkililer çocuğa ve ailesine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

Mandalya Körfezi'nde ailesiyle tatil yapan bir çocuk, deniz gözlüğü ve şnorkelle dalış yaptığı sırada deniz tabanında kiremit parçalarını andıran kırık objeler buldu.

Durumu ailesine bildiren çocuk, ailesiyle birlikte yeniden dalış yaparak kalıntıları fotoğrafladı. Elde edilen görüntüler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'da bir çocuk dalışta fark etti! Yetkililerden teşekkür geldi

ANTİK ÇAĞ'A AİT OLABİLİR

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, parçaların Antik Çağ'da zeytinyağı, şarap ve çeşitli ticari ürünlerin taşınmasında kullanılan amforalara ait olabileceği değerlendirildi.

Muğla'da bir çocuk dalışta fark etti! Yetkililerden teşekkür geldi

Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri, su altında tespit edilen kültür varlıklarının yerlerinden oynatılmadan ve zarar verilmeden yetkili kurumlara bildirilmesinin arkeolojik mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yetkililer, sergiledikleri duyarlılık dolayısıyla çocuğa ve ailesine teşekkür etti.

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