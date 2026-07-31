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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin sosyal medyadaki sanal devriyesi, Mezitli İnönü Bulvarı üzerinden makas atarak ilerleyen ve kale kavşağından kuzey istikametine dönerek trafiği tehlikeye düşüren minibüsü affetmedi. Kameraya yakalanan görüntüler üzerine harekete geçilerek yakalanan sürücü Y.G.'ye, 2918 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca toplam 90 bin TL idari para cezası kesildi. Toplumun huzurunu bozan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, aracı ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü, kural ihlali yapanlara yönelik bu denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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