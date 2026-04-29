ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump yönetiminin İran'a karşı başlattığı ve Demokratların Kongre onayı olmadan yürütülen, maliyetli bir tercih çatışması olarak nitelendirdiği savaştan bu yana ilk kez bugün senatörlerin sorulasılarını cevaplayacak.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi önündeki oturum, yönetimin savunma harcamalarını tarihi bir seviye olan 1,5 trilyon dolara çıkaracak olan 2027 askeri bütçe teklifini görüşmek üzere düzenleniyor. Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, daha fazla insansız hava aracı, füze savunma sistemi ve savaş gemisine duyulan ihtiyacı vurguladı.

SAVAŞ ZAMANINA DÖNÜŞ

Hegseth, ABD Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Kuvvetler Komitesi’ne verdiği ifadede, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebinin mevcut durumun aciliyetini yansıttığını belirtti.

Pete Hegseth "Savunma kapasitemizi yeniden savaş zamanı seviyesine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ifadesinde "Başkan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda tamamen kararlıdır. Amerikan halkının güvenliğini korumak için varoluşsal bir mücadele verirken sadece iki ay geçirdik. Savunma sanayi kapasitemize güçlendirerek diğer tüm cephelerde başarı elde edebiliriz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük meydan okuma, en büyük düşman, Kongre Demokratlarının ve bazı Cumhuriyetçilerin pervasız, beceriksiz ve yenilgici sözleridir. İki ay geçti—hatırlatayım, bir çatışmanın iki ayı. Hatırlatmama gerek yok, benim neslim Irak'ta ne kadar uzun süre kaldığımızı, Afganistan'da ne kadar uzun süre kaldığımızı, Vietnam'da ne kadar uzun süre kaldığımızı biliyor. Amerikan halkının güvenliği için varoluşsal bir mücadele verirken iki ay geçti: İran'ın nükleer bomba sahibi olmasına izin veremeyiz. Bu girişimden gurur duyuyoruz" sözlerine yer verdi.

"TRUMP STAR WARS EVRENİNDE" ELEŞTİRİSİ

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin kıdemli üyesi Adam Smith, Star Wars (Yıldız Savaşları) evrenine gönderme yaparak Trump’ın İran politikasın "Hayal kurmak strateji değildir" sözleri ile eleştirdi.

Smith, "Belki de başkan, bir tür 'Jedi zihin hilesi' uyguladığını ve İran’a 'nükleer silahlarınızdan vazgeçeceksiniz ve onlar da otomatik olarak vazgeçecek' diyebileceğini düşünüyor, ama bu işe yaramıyor. Strateji, dünyayı irademize boyun eğdirmek için mümkün olduğunca çok şiddet, tehdit ve baskı kullanmak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

KOMİTE: ABD YALNIZLAŞIYOR

Hegseth, Smith'in sözlerine "Önceki yönetimler İran'la kötü anlaşmalar yaptı. Yapılan anlaşmalar yüzünden İran bölgeden zaman zaman kazançlı çıktı ama İranlılar nükleer hırslarından hiçbir zaman vazgeçmedi. Tesislerini her saat izliyoruz. İran, görüşmelerde nükleerden vazgeçmeyi reddediyor. İran'ın nükleer kapasitelerini yok ettik, ancak nükleer hırsı devam ediyor" diyerek cevap verdi.

ABD'nin İran savaşında tek başına hareket ettiğini ve müttefiklerini kaybettiğini ifade eden Smith, "Bu savaşı tek başımıza veriyoruz ve müttefiklerimizi giderek daha fazla uzaklaştırıyoruz, hatta bazen sebepsiz yere onlara hakaret ediyoruz. NATO'dan bize katılmalarını istediğimiz bu savaşın ortasında Başkan, Başkan Macron ve eşine hakaret etmek için zaman ayırdı. Bu bize nasıl fayda sağlıyor, dünyadaki herkesi küçümsemeye çalışırken?" dedi.

Hegseth, eleştirileri "ABD'ye yardım etmede başarısız olan müttefikler "sonuçlarla karşı karşıya kalacak. ABD Genelkurmay Başkanı: Şimdiye kadar İran'a karşı savaş için 25 milyar dolar harcadık" sözleri ile cevapladı.

