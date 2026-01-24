Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. İlk yarıda yeteri kadar etkili olamadıklarını ancak ikinci yarıdaki oyunla maçı kazandıklarını söyleyen Buruk, yeni transferleri Yaser Asprilla hakkında da konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

Olimpiyat Stadı'nda maç oynamanın zorluklarına dikkat çeken Buruk, "Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor." dedi.

"İKİNCİ YARI UYANDIK"

İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Buruk, "Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası." diye konuştu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftara birliktelik çağrısı yapan Okan Buruk, "Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

"DÜĞÜMÜZÜ ÇÖZEBİLECEK OYUNCU"

Yeni transferleri Yaser Asprilla hakkında konuşan Buruk, "Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa... Üç farklı hedefimiz var." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası