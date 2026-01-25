Usta sanatçı Yasemin Yalçın, TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programında samimi açıklamalarda bulundu. Yalçın, programın bir bölümünde anne ve babasının yokluğunun hatırlatılması üzerine "Bana buradan gelme" diyerek duygulandı.

90'lı yıllarca 'İnce İnce Yasemince' programında oynadığı karakterlerle hatırlanan, günümüzde tiyatroya ağırlık veren oyuncu Yasemin Yalçın, TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programında Yasemin Bozkurt'un sorularını cevapladı.

Usta oyuncu, programda ailesine dair samimi açıklamalar yaparken duygu dolu anlar yaşadı. Babasının Süleyman Demirel’e benzeyen esprili kişiliğini ve miras bıraktığı merhamet duygusunu anlatan Yalçın, anne ve babasının yokluğu hatırlatılınca gözyaşlarını tutamadı. Ailenin "Maestro"su olarak hep dik durmaya çalıştığını belirten sanatçı, kaybettiği ablası Neşe’yi "kanatsız bir melek" olarak tanımlayarak derin özlemini dile getirdi.

Babasının ilkokul mezunu olmasına rağmen kendisini çok iyi yetiştirmiş, güzel Türkçe konuşan ve ağır espriler yapan özel bir insan olduğunu anlatan Yalçın, hayatındaki büyük kayıplardan bahsederken özellikle bir yıl önce vefat eden ablası Neşe’yi "kanatsız bir melek" olarak nitelendirdi. Ablasının elindeki her şeyi başkalarına veren, son derece yardımsever ve cömert bir karakter olduğunu vurgulayan Yalçın, ailesinden kendisine kalan en değerli mirasın merhamet ve cömertlik olduğunu söyledi.

ÜÇ KARDEŞ KALDILAR

Yeşilçam filmlerini aratmayan mutlu bir aile tablosunda büyüdüğünü ancak zamanla bu tablonun eksildiğini belirten Yalçın, anne ve babasını düşünmediği tek bir günü bile olmadığını ifade etti. Şu an hayatta sadece bir ablası ve bir abisiyle birlikte üç kardeş kaldıklarını söyleyen sanatçı, yaşadığı derin özlemi "Onları çok ama çok özlüyorum" diyerek dile getirdi.

Kayıpların ardından geride kalan büyük ablası ve abisiyle birlikte üç kardeş kaldıklarını belirten Yasemin Yalçın, ailesiyle olan bağını "Hiç düşünmediğim bir günüm olmadı, şimdiye kadar öyle sevdik biz birbirimizi" sözleriyle özetledi.

