Halil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün final sahnesini 'Yasemin'in Penceresi'nde oynadı!

Halil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün final sahnesini 'Yasemin'in Penceresi'nde oynadı!

Güncelleme:
Türk televizyonlarının unutulmaz programı 'Yasemin’in Penceresi', yıllar sonra TGRT Haber’de yeniden ekrana döndü. Her pazar saat 13.00’te yayınlanacak programın ilk konuğu, Yaprak Dökümü’nün efsanevi oyuncusu Halil Ergün oldu. Usta oyuncu, dizinin final sahnesinde yaşadığı duygusal anları paylaşırken duygulandı.

90’lı yıllara damgasını vuran, Yasemin Bozkur'tun sunduğu 'Yasemin’in Penceresi' programı, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Her pazar saat saat 13.00'te TGRT Haber'de yayınlanacak programın ilk konuğu, Türk televizyonunun usta oyuncularından Halil Ergün oldu.

79 yaşındaki Ergün, Yaprak Dökümü dizisindeki Emekli Kaymakam “Ali Rıza Tekin” rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinin meşhur final sahnesini 'Yasemin'in Penceresi'nde tekrar oynayan Halil Ergün, o gün yaşadıklarını da programda anlattı.

Halil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün final sahnesini 'Yasemin'in Penceresi'nde oynadı! - 1. Resim

"GÖZLERİMİ KAPAYINCAYA KADAR ÇOK ETKİLENDİM"

Programda dizinin final sahnesi tekrar oynayan Ergün, o an yaşadığı duyguyu şu sözlerle paylaştı:

"Çok etkilendim. Şu anda efsanevi bir hayat yaşıyorum sanki. Türkiye’nin neresine gidersem gideyim, herkes boynuma sarılıyor. Bu özel çalışma sayesinde böyle bir reaksiyon alıyorum. Dizideki tüm oyuncular muhteşemdi, sinema tadında bir yapım oldu."

Halil Ergün, yıllar sonra Yaprak Dökümü'nün final sahnesini 'Yasemin'in Penceresi'nde oynadı! - 2. Resim

Ergün, dizinin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu da belirtti:

"İlk okuduğum roman Yaprak Dökümü’dür. İlk teklif geldiğinde çok korktum. Ölüm sahnesi için erkenden bahçeye çıktım, çocuklarım yukarıdaydı. Vedalaşma duygusunu yaşamak istedim; gözlerimi kapayıncaya kadar çok etkilendim."

