Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar 11.bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı yapımda yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.

Güller ve Günahlar 12.bölüm fragmanı araştırılıyor. Zeynep, Serhat’ın teklifi sonrası Kader’i geri almak için en doğru kararı verir. Dizide heyecan gitgide artarken yeni bölümde neler yaşanacağı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Güller ve Günahlar 12. bölüm fragmanı merak ediliyor! Yeni bölümde neler olacak?

GÜLLER VE GÜNAHLAR 12. BÖLÜM FRAGMANI MERAK EDİLİYOR

Güller ve Günahlar yeni bölümü 27 Aralık cumartesi 20.00'da Kanal D'de ekrana gelecek.

Güller ve Günahlar 12.bölüm fragmanını Kanal D'nin resmi sitesi aracılığıyla takip edebilirsiniz:

GÜLLER VE GÜNAHLAR 12. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Serhat'tan gelen teklifin ardından Kader'in yeniden geri getirmek için hangi yolu izlemesi gerektiği konusunda düşüncelidir.

Hayal ve İlkim ise babalık testi yüzünden Serhat'a oldukça öfkelidir. Berrak, kızları kendi tarafına çekmek için planlar yapar.

Mustafa'nın yaptığı kritik bir hata ise olayların seyrini tamamen değiştirecek. İzleyiciler gözlerini yeni bölüme çevirdi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Güller ve Günahlar 12.bölümüyle 27 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Güller ve Günahlar dizisinin fragmanları ve özel sahneleri Kanal D'nin resmi web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden takip ediliyor.

