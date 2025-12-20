Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmedi. İzleyiciler arama motorlarında "İnci Taneleri bitti mi? " sorusunu sorgulatmaya başladı.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazal Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri'nin yayın tarihi merak edilip araştırılıyor.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

İnci Taneleri bitti mi? Fenomen dizinin yayın tarihi gündemde

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

İnci Taneleri bitmemiştir. Ancak yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

İnci Taneleri'nin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konuya dair açıklama yaptı. Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sezon finalinin ardından ekranlara kısa bir ara veren İnci Taneleri'nin yayın tarihi hakkında şu an için bilgi verilmedi. Bu kapsamda ne zaman başlayacağı belli değildir.

İzleyiciler, hikâyenin kaldığı yerden nasıl devam edeceğini öğrenmek için gözlerini resmi açıklamaya çevrildi.

