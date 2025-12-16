Başrollerini Özge Özpirinçi ve Salih Bademci'nin paylaştığı Sakıncalı dizisi için beklenen karar geldi. Yayınlandığı günden itibaren reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan yapım beklentilerin altında kaldı. Kısa süre içinde "Sakıncalı neden final yapıyor?" sorusu gündeme geldi.

Sakıncalı dizisinin akıbeti hakkında araştırılmaya yapılıyor. 19 Kasım Çarşamba NOW TV'De ekranlara gelen Sakıncalı dizisinin ekran yolculuğu kısa sürdü.

Dizinin akıbetiyle ilgili gelişmeler, "Sakıncalı neden final yapıyor?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Sakıncalı neden final yapıyor? Ekran macerası kısa sürdü

SAKINCALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sakıncalı dizisinin reytingleri düşük olmasından kaynaklı final yapılmasına karar verildi. Dizi, 5. bölümü ile 17 Aralık 2025 Çarşamba günü ekranlara veda edecek.

Oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

SAKINCALI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü Sakıncalı dizisi son bölümüyle bitecek.

Evlat acısı üzerine hayatı başına yıkılan Süreyya karakterinin adalet mücadelesini konu edinen dizi beklenilen reytinge ulaşamadı. 5. bölümüyle final yapan Sakıncalı dizisinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstlendi.

