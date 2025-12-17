Yazıcıoğlu'nun odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Soruşturmada 2 kişi için tutuklama talebi
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Son olarak olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- Dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından dinleme cihazı bulundu.
- Olayla ilgili Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.
- Canikli Konağı güvenlik altına alındı ve detaylı incelemeler yapıldı.
- Soruşturma kapsamında belediye personellerinin ifadeleri alındı.
- E. Y. ile Y. Y. olayla ilgili gözaltına alındı.
- Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Tokat'ta Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasına dinleme cihazı yerleştirildiğinin tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Durumun tespit edilmesinin ardından konu derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediye personellerinin de ifadelerine başvuruldu.
2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan E. Y. ile belediye personeli Y. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.