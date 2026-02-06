Sosyal medya fenomeni Murat Övüç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede Övüç kendisini "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmekti" sözleriyle savundu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 20 Aralık 2025’te, sosyal medya hesabından başına başörtüsü takarak yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 20 Aralık 2025 günü tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Murat Övüç (58) ‘sanık' sıfatıyla yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç için istenen ceza belli oldu

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN PAYLAŞIM

Hazırlanan iddianamede sanık Övüç'ün görüntüsünü paylaşan bir sitenin, "Parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı.

Murat Övüç'ün savcılık ifadesinde, "Video yaklaşık 2 yıl önce çekildi. Benim bir sanatçı olmam nedeniyle birçok takipçim bulunuyor. Bunların arasında başörtülü kadınlar da vardır. Benim videodaki amacım, bu videoyu onlar için mizah amaçlı çekmek ve onları eğlendirmektir" şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç için istenen ceza belli oldu

Şüphelinin paylaştığı videonun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, sanığın başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik ettiği vurgulandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Murat Övüç hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Övüç, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

