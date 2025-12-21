Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi 2 kişi, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdü. 2 çocuk tutuklandı.

Korkunç olay Kahramanmaraş'ta yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.

Kahramanmaraş'ta yapay zekayla liseli kızlara kabusu yaşattılar! 2 çocuk tutuklandı

2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

