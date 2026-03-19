Ölümü elinden oldu! Tarlaya gübre atmaya gitti, feci şekilde can verdi
Edirne’de yaşayan 56 yaşındaki çiftçi Hasan Deniz tarlasına gübre atmak için yola çıktı. Deniz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde meydana geldi. Bölge sakinlerinden Hasan Deniz(56), dün ikindi vakti tarlasına gitmek üzere traktörüyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Deniz'in kullandığı traktör devrildi.
KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Devrilen traktörün altında kalan Deniz'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ailesi bayram öncesi aldığı acı haberle yıkıldı.