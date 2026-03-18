İhlas Haber Ajansı
Traktör yıkarken canından oldu! Daha 17 yaşındaydı
Eskişehir'in Alpu İlçesi'nde traktör yıkarken akıma kapılan 17 yaşındaki Furkan Uğur, hayatını kaybetti.
Özetle DinleTraktör yıkarken canından oldu! Daha 17 yaşındaydı
Kaydet
Yaşam az önce
Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/A tarım sınıfı öğrencisi Furkan Uğur, evinin önünde traktör yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
- Furkan Uğur, evinin önünde traktör yıkarken elektrik akımına kapıldı.
- Yere yığılan Furkan Uğur'u annesi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Furkan Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Cenazesi Çukurhisar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
0:00 0:00
1x
Dün akşam saatlerinde edinilen bilgilere göre; Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/A tarım sınıfında öğrenim gören Furkan Uğur, evinin önünde traktör yıkarken elektrik akımına kapıldı.
Yere yığılan çocuğu fark eden annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Vefat eden Furkan Uğur'un cenazesi, bugün gözyaşları içinde öğle namazına müteakip Çukurhisar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR