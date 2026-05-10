Hatay’da Anneler Günü’nde mezarlık ziyareti yapanlar, hüzünlendirdi. Depremde annesini kaybeden Hasan Sürer “Annemi kaybettikten sonra dünyamı kaybetmiş gibiyim. Herkes hayattayken anne ve babasının değerini bilsin. Memleketimizde her evde bir acı var” dedi.

6 Şubat depremlerinin yaşandığı Hatay’da deprem mezarlığında Anneler Günü nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay’da, tüm özel günler gibi Anneler Günü de buruk geçiyor.

6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden genç yürekleri dağladı: Dünyamı kaybetmiş gibiyim

Anneler Günü’nde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde deprem mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dualar etti, gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden genç yürekleri dağladı: Dünyamı kaybetmiş gibiyim

“DÜNYAMI KAYBETMİŞ GİBİYİM”

Depremde annesini kaybeden Hasan Sürer, hüzünlü hissettiğini belirterek şöyle konuştu:

6 Şubat’ta büyük bir acı yaşadık ve annemi kaybettim. Rabbim kimseyi annesiz ve babasız yaşatmasın. Annemi kaybettikten sonra dünyamı kaybetmiş gibiyim. Herkes hayattayken anne ve babasının değerini bilsin. Anneler Günü’nde deprem mezarlığında buruk bir hüzün yaşıyoruz. Memleketimizde her evde bir acı var.

Haberle İlgili Daha Fazlası