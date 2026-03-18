Antalya’da bir kuyumcunun ‘emanet’ ve ‘kar payı’ bahaneleriyle müşterilerini 50 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Kuyumcunun iş yerinin boşaltıldığı tespit edilirken, kuyumcu için arama çalışması başlatıldı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kuyumculuk yapan B. M. A. hakkındaki dolandırıcılık iddiasının detayları ‘Pes’ dedirtti.

50 MİLYON TL’LİK İDDİA

‘Emanet’ ve ‘kar payı’ adı altında müşterilerinden para ve ziynet eşyası topladığı iddia edilen kuyumcunun müşterilerinden 50 Milyon TL’nin üzerinde para toplayarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

DÜKKAN KAPI KİLİT

İddiaya göre kuyumcu, işyerine gelen ve emanet bıraktıkları altınlarla paralarını almak isteyen vatandaşları çeşitli bahanelerde daha sonra gelmelerini istedi. Kuyumcudan alacaklarını alamayan vatandaşlar işyerine geldiklerinde dükkanın kapalı olduğunu fark etti.

İŞYERİ BOŞALTILMIŞ

Kuyumcu B. M. A.’ya ulaşamayan vatandaşların polise giderek şikayetçi oldu. Adrese gelerek kuyumcunun kapısını çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri işyerinin boşaltıldığını tespit etti.

ARANIYOR

Ziynet eşyaları ile kayıplara karışan B. M. A.’nın yakalanması için çalışma başlatılırken, komşuları kuyumcuyu son olarak Salı günü akşam saatlerinde işyerinde gördüklerini söyledi. Kuyumcunun eski ortağının ifadesine başvuruldu.

