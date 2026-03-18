50 milyon TL’lik kuyumcu dolandırıcılığı iddiası! Dükkanı boşaltıp sırra kadem bastı
Antalya’da bir kuyumcunun ‘emanet’ ve ‘kar payı’ bahaneleriyle müşterilerini 50 milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Kuyumcunun iş yerinin boşaltıldığı tespit edilirken, kuyumcu için arama çalışması başlatıldı.
- Kuyumcu B. M. A.'nın, müşterilerinden emanet aldığı iddia edilen para ve ziynet eşyalarıyla birlikte ortadan kaybolduğu öne sürülüyor.
- Toplanan miktarın 50 milyon TL'nin üzerinde olduğu iddia ediliyor.
- Mağdur vatandaşlar, alacaklarını almak için gittiklerinde dükkanın kapalı olduğunu gördü.
- Polis, işyerine çilingir yardımıyla girdiğinde dükkanın boşaltıldığını tespit etti.
- B. M. A. hakkında yakalama çalışması başlatıldı.
- Kuyumcunun eski ortağının ifadesine başvuruldu.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kuyumculuk yapan B. M. A. hakkındaki dolandırıcılık iddiasının detayları ‘Pes’ dedirtti.
50 MİLYON TL’LİK İDDİA
‘Emanet’ ve ‘kar payı’ adı altında müşterilerinden para ve ziynet eşyası topladığı iddia edilen kuyumcunun müşterilerinden 50 Milyon TL’nin üzerinde para toplayarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
DÜKKAN KAPI KİLİT
İddiaya göre kuyumcu, işyerine gelen ve emanet bıraktıkları altınlarla paralarını almak isteyen vatandaşları çeşitli bahanelerde daha sonra gelmelerini istedi. Kuyumcudan alacaklarını alamayan vatandaşlar işyerine geldiklerinde dükkanın kapalı olduğunu fark etti.
İŞYERİ BOŞALTILMIŞ
Kuyumcu B. M. A.’ya ulaşamayan vatandaşların polise giderek şikayetçi oldu. Adrese gelerek kuyumcunun kapısını çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri işyerinin boşaltıldığını tespit etti.
ARANIYOR
Ziynet eşyaları ile kayıplara karışan B. M. A.’nın yakalanması için çalışma başlatılırken, komşuları kuyumcuyu son olarak Salı günü akşam saatlerinde işyerinde gördüklerini söyledi. Kuyumcunun eski ortağının ifadesine başvuruldu.