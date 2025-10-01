Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçelievler'de kuyumcu vurgunu: Altınlarla kaçtı, vitrindekiler imitasyon çıktı

Bahçelievler'de kuyumcu vurgunu: Altınlarla kaçtı, vitrindekiler imitasyon çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, yatırım vaadiyle çevresinden altın toplayan bir kuyumcu ortadan kayboldu. Dükkanının önünde toplanan mağdurlar, kapalı kepenkleri kırarak içeri girdi ve vitrindeki bilezikleri almaya çalıştı. Ancak büyük bir şok yaşayan vatandaşlar, vitrindeki altınların sahte olduğunu fark etti.

Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkanı bulunan Umut U. isimli kuyumcu, iddiaya göre çevredeki esnaf ve müşterilerden yatırım amacıyla topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcuya ulaşamayan müşterileri, dükkanın önüne gelince şok yaşadı. Kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı.

KEPENKLERİ KIRDILAR

Kuyumcu önünde toplanan mağdurlar, bir süre sonra kepenkleri kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan bilezikleri adeta yağmalayan mağdur vatandaşlar, aldıkları takıların imitasyon olduğunu gördü. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

“HERKESİN PARASINI ALDI GİTTİ”

Kuyumcuya 250 gram altın veren Türkan Sadık isimli vatandaş, "Altınlarımızın hepsini aldı götürdü. 250 gram altınım vardı. Evine gittim evinde kimse yok. Dünden beri ulaşamıyoruz. Şu an 100 kişiden fazla mağdur var. Herkesin parasını aldı gitti" dedi.

ULAŞILAMIYOR, MAĞDURLAR İSYANDA

Kuyumcunun altınları alıp kaçtığını söyleyen Faruk Yalman isimli mağdur ise, "106 bin TL para verdim. 3 tane ajda bilezik alacağım vardı. 'Çarşamba günü gel al' dedi. Herkesin altınını parasını almış kaçmış. 3 gündür ulaşamıyorum kendisine. Burada mağdur olan 10-15 kişi var. Birinin 10 milyon TL, birinin 5 milyon TL, biri arabasını satıp vermiş. Herkesin parasını alıp kaçmış. Bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 6-7 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

