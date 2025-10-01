Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Test kılıfı altında lüks 'rent a car' vurgunu! Ferrari'yi bile dolandırdılar

Test kılıfı altında lüks ‘rent a car’ vurgunu! Ferrari’yi bile dolandırdılar

Test kılıfı altında lüks ‘rent a car’ vurgunu! Ferrari’yi bile dolandırdılar
Türkiye’ye test sürüşü için gönderilen ve ‘T’ plaka takılan Ferrari’lerin, zenginlere günlük 100 bin liraya kiralandığı belirlendi. “T” plakayı her yıl yenileyen sahtekâr firmaların, devletten yüklü miktarda vergi kaçırdığı da tespit edildi.

KAAN ZENGİNLİ / İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden ‘T’ plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

Bu araçların, ‘prototip veya yol testi için kullanılacaklar’ için verilen plaka ile kullanıldığı tespit edildi. Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre sistem kiralama üzerine gerçekleşiyor. Yurt dışından ‘prototip ve yol testi’ amacıyla getirilen lüks araçlar, yasal süre ve kullanım şartları ihlal edilerek yüksek gelir gruplarına kiralanıyor. Günlük kirası 100 bin liraya ulaşan araçlar, ‘kişisel bağlantılar’ aracılığıyla lüks bir rent a car hizmeti gibi sunuluyor. Yapılan açıklamalarda bu araçların 1-2 aylık kira bedelinin, aracın yurt dışındaki vergisiz satış fiyatına denk geldiği ifade ediliyor.

VERGİSİZ LÜKS ARAÇ FİLOSU

Edinilen bilgilere göre, devletin vergi gelirlerini yok eden düzenekten dünyaca ünlü markaların da habersiz olduğu öğrenildi. Ferrari, Lamborghini gibi lüks markaların test ve homologasyon amacıyla Türkiye’ye gönderdikleri araçların, distribütör firmalar tarafından ticari kiralama yoluyla suistimal edildiği belirtiliyor.

Sektör kaynakları, bu durumun uluslararası markaların da dolandırılması anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Sistemin sürdürülebilir kılınmasında ise ‘T’ plakanın her yıl kolaylıkla yenilenebilmesi kilit rol oynuyor. Bu yasal boşluk sayesinde söz konusu lüks araçların Türkiye’de fiilen kalıcı hâle geldiği, yasal süre sınırlamasının etkisiz kılındığı ifade ediliyor.

Yurt dışı kaynaklı lüks araçlardan oluşan ve milyonlarca dolar değerindeki bu ‘gölge filo’nun, yüksek kiralar karşılığında belirli bir müşteri portföyüne sunulduğu aktarılıyor.

Test kılıfı altında lüks ‘rent a car’ vurgunu! Ferrari’yi bile dolandırdılar - 1. Resim

YABANCI PLAKALILAR 2 YIL KULLANILABİLİYOR

Yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye’de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı. Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye’de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor. Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye’de kullanıma sunduğu belirlendi.

