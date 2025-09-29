Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İthalat vergileri değişti: İkinci el piyasasında yeni fırsatlar doğdu

İthalat vergileri değişti: İkinci el piyasasında yeni fırsatlar doğdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
İthalat vergileri değişti: İkinci el piyasasında yeni fırsatlar doğdu
Otomotiv, İkinci El Araba, Çin, ABD, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotivde vergi kararı dengeleri değiştiriyor. Çin ve ABD menşeli araçlarda ek vergilerin hafifletilmesi fiyatları düşürürken, Japonya gibi ülkelerden ithal edilen modellerde vergi yükü artıyor. Bu gelişme sıfır araç fiyatlarını ve ikinci el piyasasını doğrudan etkileyecek.

ALİ ÇELİK - Geride bıraktığımız 22 Eylül tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan iki kararla otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin kapısı araladı. Yıllardır yüksek vergiyle ithal edilen bazı araçlarda ibre tersine döndü.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuyla ilgili açıklamasında Çin ve ABD menşeli araçlarda fiyat düşüşleri öngörerek şunları dile getirdi:

Bazı ülkelerden gelen araçlarda da tam tersi bir tablo bizi bekliyor. Ülkemizde fiyatlar sadece döviz kuru ya da marka stratejileriyle belirlenmiyor. Vergiler, özellikle de ithalat vergileri her zaman belirleyici faktörlerden biri oluyor. Bu kez alınan karar, Çin ve ABD’den gelen araçların üzerindeki ek yüklerin hafifletilmesiyle dikkat çekiyor. Tüketiciler açısından bakıldığında, bu kararın kısa vadede daha cazip kampanyalar, indirimler ve fiyat avantajları doğuracağını söylemek yanlış olmaz. Ancak madalyonun öteki yüzünde, serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden gelen araçlar var. Özellikle Japonya’dan ithal edilen ve Avrupa’da üretilmeyen modellerde vergi yükü artıyor. Kısa vadede tüketiciler için sevindirici bir tablo söz konusu. Bu kararların ikinci el pazarına etkisi de gecikmeyecektir. Çin ve ABD menşeli araçlarda sıfır fiyatları düştükçe, ikinci elde de fiyatlarda bir gevşeme göreceğiz. Buna karşılık vergi yükü artan markaların ikinci el değerleri korunacak, hatta yükseliş gösterecek. Ayrıca bazı ithal modellerin sıfırda bulunurluğu azalacağı için ikinci elde arz daralması yaşanabilir ve fiyatlar daha da yukarı çıkabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
