ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde önemli bir gelişme yaşandı. Peki, ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı mı? İşte, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergilere ilişkin tüm ayrıntılar...

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle 1567, 474, 3283, 4458, 2976 ile 4067 sayılı kanunların ilgili maddeleri çerçevesinde alındı. 

ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı mı? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ABD'YE UYGULANAN EK VERGİLER KALDIRILDI MI? 

ABD'ye uygulanan bazı ek vergiler kaldırıldı.  Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı "ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler sonucunda ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin karar, yürürlükten kaldırıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HANGİ ÜRÜNLERDE EK VERGİ KALDIRILDI?

ABD menşeli bazı ürünlere konulan ek vergiler kaldırılmasının ardından alkollü içecek, otomobil, yaprak tütün ve makyaj malzemeleri bu kapsama dahil oldu.

Ticaret Bakanlığı, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülüklerin kaldırıldığın dair yazılı açıklama yaptı. Buna göre, 2018 yılında ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek vergilere karşı Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları kapsamında önlemler aldığını anımsattı.

Bazı ürünlerde ek vergilerin kaldırılmasıyla ilgili sürecin, iki ülke arasında DTÖ bünyesinde sürdürülen paneller ve müzakereler çerçevesinde değerlendirildiğinin altını çizerken, “Olumlu ilerleyen müzakereler ve danışmalar sonucunda ABD menşeli bazı ürünlerdeki ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

