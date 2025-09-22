Çok sayıda ABD ürününe uygulanan ek vergiler kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 2018 yılında alınan kararla bazı ABD ürünlerine uygulanan 'ek mali yükümlülükler' kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar karar yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.

EK VERGİLER 2018'DE GETİRİLMİŞTİ

Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine, ülkemiz de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler almış ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Söz konusu tedbirler, ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellenmiş olmakla birlikte, halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam etmekteydi. Süreç aynı zamanda iki ülke arasında Dünya Ticaret Örgütünde de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendiriliyordu" ifadelerine yer verildi.

ABD ile yürütülen olumlu müzakereler sonrasında ek mali yükümlülüklerin kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir. Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada Bakanlığın Türkiye'nin menfaatlerinde politikalarda kararlılığına vurgu yapılarak, "Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ek vergi uygulanan bazı ürünler:

  • Otomobiller: %60
  • Etil alkol & alkollü içkiler: %70
  • Kozmetik ürünleri: %30
  • Plastik eşyalar: %30
  • Yaprak tütünü: %30
  • Pirinç: %25
  • Sert kabuklu meyveler: %10
  • Kağıt türleri: %10–25

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

