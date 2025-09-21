Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de ilk mesaj: Trump'la görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.

New York’taki Türkevi’ne giriş yaptığı sırada konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'LA GÖRÜŞMEMİZ GEREKİYOR, ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan "Birleşmiş Milletler'de konuşacağız. Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli" dedi.

TÜRKEVİ ÖNÜNDE COŞKULU KARŞILAMA

Havalimanında Türkiye’nin Washington Büyürkeçisi Sedat Önal, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York’ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti.

Erdoğan, burada da kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü BM Genel Kuruluna hitap edecek.